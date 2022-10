Raffaello Tonon contro Ginevra Lamborghini/ “Ha solo paura del giudizio esterno”

Raffaello Tonon non crede alle lacrime di Ginevra Lamborghini: le sue parole

Raffaello Tonon, ospite a Mattino 5 condotto da Federica Panicucci, è intervenuto sulla squalifica di Ginevra Lamborghini. L’ereditiera è stata cacciata dal Grande Fratello Vip 2022 dopo aver detto un frase agghiacciante su Bellavia: “Marco merita di essere bullizzato“. Una volta entrata in studio, dopo i provvedimenti di Alfonso Signorini, la ex gieffina è scoppiata in un pianto inconsolabile.

Raffaello Tonon che ha seguito pedissequamente le dinamiche del reality show, si espresso contro la sorella di Elettra come riporta Gossip e Tv: “Un pianto con poche lacrime. Qui ci sono due problemi: da questa donna, che non ha avuto un pensiero sul danno creato a Bellavia, ho capito che ha paura del giudizio esterno, ha paura di non poter più stare dentro questa scatola. Questa è la verità: “Se la gente mi critica, se ho fatto una figura esecrabile, cosa ne sarà del mio futuro sociale e lavorativo?”.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini ha accusato Marco Bellavia di aver “invaso il suo spazio il suo spazio vitale e fisico“. Ciò che sembrava quasi un’accusa di molestia, però, è stata smentita dalla stessa gieffina che ha sottolineato che non si trattasse di “palpeggiamenti” o simili.

Raffaello Tonon a Mattino 5, entra proprio nel merito di queste dichiarazioni e, come riporta Gossip e Tv, afferma: “Secondo: Marco le ha dato un pizzicottino bonariamente, altrimenti il Grande Fratello sarebbe intervenuto subito ai danni di Bellavia. Non può essere paragonato ad un’invasione di spazio quando abbiamo le ragazzine di 15 anni alle sei del pomeriggio violentate dai mostri. Io lo trovo ciò incredibile”.

