Tra poche settimane il nuovo Grande Fratello vedrà la luce e tra i più curiosi dell’edizione che verrà c’è l’ex concorrente Raffaello Tonon. Oggi l’uomo lavora in una vineria a Cattolica, ma non dimentica il suo passato in tv e nella casa più spiata di Italia, dove ha trovato un amico speciale: l’ex tronista Luca Onestini. In una bella intervista rilasciata a Fanpage, Raffaello Tonon ha parlato appunto della sua avventura al Grande Fratello, ma anche confidato alcuni fatti della sua vita privata.

“Luca Onestini è come un figlio per me. Da quando lo conosco mi sono reso conto di come la vita ti può sorprendere”, ha detto Raffaello Tonon. “Ci sentiamo ed è un giovane che un domani sono certo potrebbe interessarsi alla mia salute”, ha continuato Raffaello Tonon, spiegando che ancora oggi c’è grande sintonia ed un rapporto divertente e fatto di attenzioni reciproche.

“Insieme ci divertiamo, parliamo, conosce profondamente la mia anima, la mia sensibilità…Facciamo tanto l’uno per l’altro, ed è bello”, ha detto ancora Raffaello Tonon. L’ex concorrente del Grande Fratello ha vissuto momenti piuttosto difficili fuori dalla casa e oggi non nasconde di aver combattuto e superato la depressione.

Un periodo davvero buio da cui pensava forse di non poter uscire: “Ho sofferto di depressione, come ho già raccontato, ma a un certo punto anche la noia diventa un peso”. Per questo motivo, probabilmente, Raffaello si è buttato a capofitta nella vineria che gli sta dando tante soddisfazioni dal punto di vista professionale, proprio come l’amicizia con Luca continua a tenerlo vivo ed essere tra le sue priorità.

