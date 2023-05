Raffaello Tonon è fidanzato?/ Il rapporto con l’ex Rossana Feola

Raffaello Tonon, i rumors sul presunto fidanzato Ricky: “Sapevo che saresti arrivato…”

Rivestire il ruolo di personaggio pubblico implica un interesse dilagante non solo per le connotazioni professionali ma soprattutto in riferimento della vita privata. Che si tratti di personaggi televisivi più o meno noti, la curiosità degli utenti e telespettatori non sembra fare differenza. Non è immune da tale interesse Raffaello Tonon, che però ha sempre mantenuto un profilo basso sotto questo punto di vista tentando di fare muro a qualsiasi indiscrezione di gossip legata alla sua sfera privata e sentimentale.

Raffaello Tonon difende Luca Onestini da Nikita/ "A parti inverse, lui sarebbe..."

La voglia di Raffaello Tonon di separare vita professionale e privata cozza però con i retroscena che spesso alimentano il mondo del web. Tra gli ultimi rumors spicca infatti la presunta omosessualità del volto televisivo. “Sai, sapevo che saresti arrivato. Non avevo previsto che mi avresti capito“, questa la didascalia posta su una foto pubblicata su Instagram in compagnia di un ragazzo di nome Ricky. Subito in rete sono partite teorie e rumors secondo i quali il giovane sarebbe il nuovo fidanzato di Raffaello Tonon. La dedica è certamente dolce e romantica, ma non per questo ascrivibile necessariamente ad un rapporto d’amore inteso come relazione. L’amore vive diverse sfaccettature e anche l’amicizia ne è un’importante rappresentazione e forma.

RAFFAELLO TONON, SORPRESA A LUCA ONESTINI/ "Vieni prima del GF, sei la mia famiglia"

Rossana Feola, ex fidanzata Raffaello Tonon: “Mi sono trasferita a Milano per lui…”

Nel merito del presunto fidanzato di Raffaello Tonon, il ragazzo Ricky, entrambi hanno letteralmente ignorato i rumors evitando dunque di offrire la propria opinione in merito. Probabilmente – come giusto che sia – hanno ritenuto superfluo sottolineare la natura del loro rapporto a prescindere dalla sua matrice. Altrettanto interesse ha destato una delle ultime relazioni del volto televisivo, probabilmente l’unica che può essere definita certa. Si tratta del rapporto con Rossana Feola, con la quale l’amore sarebbe durato per diversi anni.

Raffaello Tonon ha una fidanzata?/I rapporti con la cantante di Napoli Rossana Feola

Come riporta Metropolitan Magazine, sarebbe stata proprio Rossa Feola a rivelare alcuni dettagli sul rapporto passato con Raffaello Tonon. “Si, sono l’ex fidanzata di Tonon. Sono stata con lui per otto anni, inclusi quattro di convivenza. Ero fidanzata con lui in casa, non sui giornali, forse è per questo che non si sapeva“. La donna ha però evitato di rivelare particolari dettagli nel merito della scelta di prendere strade diverse. “Ci siamo lasciati di comune accordo ma siamo rimasti in ottimi rapporti… Mi sono trasferita a Milano per lui, sono campana, a 20 anni ho fatto i bagagli e sono venuta qui per vivere con Raffaello“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA