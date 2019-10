Raffaello Tonon/ “Grazie a Maurizio Costanzo ho superato depressione” (Vieni da me)

Raffaello Tonon torna a Vieni da me, ma senza Luca Onestini. Al posto dell’ex tronista di Uomini e Donne e gieffino c’è una sua versione in cartone. «È meraviglioso questo perché non parla». Tonon ha poi rivelato che il 20 ottobre compirà 40 anni, ma non ha ancora pensato a come festeggiare. «Preferisco le feste degli altri», ha raccontato. Il celebre opinionista televisivo ha rimproverato affettuosamente Caterina Balivo per una cosa accaduta nella precedente intervista. «Quando sono venuto per l’intervista, sei stata malandrina. Hai fatto una sorpresa con mia madre e io non amo commuovermi. Non mi hai avvertito». E allora la conduttrice ha trasmesso un video della madre del suo ospite. «Nel nostro rapporto c’è stato qualche problema, ma la stimo come donna. Non mi lascerà mai solo, perché avrò sempre dentro la stima che ho di lei. Non sono stato un figlio facile, lei non è stata una mamma facile, ma mi ha cresciuto da solo umanamente», ha spiegato l’ospite.

RAFFAELE TONON A VIENI DA ME: IL RAPPORTO COL PADRE

«Ne abbiamo viste di tutti i colori», ha aggiunto Raffaello Tonon nell’intervista con l’emoticon a Vieni da me. Si parla poi di Maurizio Costanzo, che gli ha dato la “patente” in tv. «Ha cambiato la mia vita. Mi ha aiutato indirettamente a uscire dalla depressione». A telecamere spente gli ha dato un consiglio sul suo rapporto col padre: «Mi ha detto di andare oltre i dissidi perché avrei potuto avere dei rimorsi. Per me è il numero uno. Il tempo passa, ma sa sempre essere sensibile». A proposito dei rapporti col padre, l’opinionista tv ha spiegato: «Mi ha dato agio economico, ma non è tutto. Ci sono state volontà di non rapporto che hanno segnato la mia vita e il mio rapporto con lui». Il consiglio di Maurizio Costanzo dunque non è servito: «Meglio una cattiva verità. Non sono in grado di perdonarlo, non ho voglia di farlo. Voglio solo chiudere quel capitolo e andare avanti sperando che la mia vita continui così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA