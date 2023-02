Raffaello Tonon ha una fidanzata?/I rapporti con la cantante di Napoli Rossana Feola

Grande fratello vip 7 ospita Raffaello Tonon: la sorpresa a Luca Onestini infiamma il gossip

Sulla scia dell’attesa del pubblico TV, che non vede l’ora di rivederlo protagonista al Grande Fratello vip 7 in corso, Raffaello Tonon suscita curiosità generale sull’identikit di un amore top secret. Le anticipazioni TV preannunciano “il conte” Raffaello Tonon ospite alla nuova puntata del Grande Fratello vip 7, prevista in prima serata in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, il 20 febbraio 2023. Dietro l’ospitata TV ci sarebbe l’intento da parte di Tonon di registrare una visita all’amico complice Luca Onestini che lui conosceva per la prima volta nel 2017, al debutto TV dell’esperienza avviata nella Casa più spiata d’Italia come concorrente del reality. Ora che Luca é alla sua seconda esperienza TV di inquilino della Casa, dopo il GF vip 2, Tonon intende sorprenderlo al Grande Fratello vip 7, e intanto s’infiamma il gossip sulla vita privata del “conte”, in particolare via social. Nel web c’é chi scommetterebbe che tra Luca e Raffaello, alias gli “Oneston”, si sia instaurato nel tempo un amore rainbow oltre l’amicizia che li vincola sin dal primo incontro al Grande Fratello vip 2. E c’é chi, non a caso, si interroga sul privato di Raffaello e Luca, chiedendosi se i due abbiano un amore top secret. Mentre Luca Onestini, almeno formalmente, si palesa single, reduce dalla rottura con la giornalista iberica Cristina Porta, Raffaello Tonon mantiene un low profilo sul privato, tenendosi a distanza debita dal mondo del gossip rispetto alla sua vita sentimentale. Tuttavia, é ormai risaputo che il milanese Tonon ha avuto una storia importante con Rosanna Feola, una cantautrice napoletana dalla quale lui si è separato nel 2016.

I rapporti tra Raffaello Tonon e Rosanna Feola

Nonostante l’allontanamento, però, i due sono rimasti in ottimi rapporti. O almeno questo é stando al gossip di Tag24 by Unicusano. Che possa esserci un ritorno di fiamma tra i due ex non si direbbe una ipotesi azzardata. Anche se, come emerge dai profili social, Raffaello Tonon sembra non essere vincolato all’amore di una compagna, e l’ultimo post lo ritrae felice con Luca Onestini al suo fianco con tanto di caption di auguri dedicata al gieffino, che ha compiuto gli anni lo scorso gennaio: “Il primo gennaio é una data che ha cambiato per sempre la mia vita. Auguri Lulo”.

