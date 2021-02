Raffaello Tonon: “Ho perdonato mio padre quando è morto”/ “Era morto già da vivo”

Si parla di rapporto padre-figli nel salotto di Pomeriggio 5 nel corso della nuova puntata di oggi 15 febbraio. Raffaello Tonon, tra gli ospiti di Barbara D’Urso, racconta il rapporto con suo padre, ormai non più in vita, facendo dichiarazioni molto forti. Prendendo spunto dagli ultimi incontri tra Walter Zenga e i suoi figli Andrea e Nicolò, Tonon parla di esperienze che lo riguardano in prima persona.

“Il lieto fine non è banale, sono le cose buone della vita. – ha dichiarato l’ex gieffino, per poi aggiungere – Si inciampa, si cade, si litiga, ci si insulta ma soprattutto in casa, e lo dice il figlio di uno che ha dovuto perdonare suo padre dopo che il padre è morto.” Una dichiarazione molto forte che nasce da un mancato rapporto dell’opinionista della D’Urso con suo padre Franco.

Raffaello Tonon su suo padre Franco: “Era già come morto per me perché…”

A Pomeriggio 5, Raffaello Tonon è entrato nel dettaglio di questo rapporto così complesso con suo padre, continuando con dichiarazioni molto forti: “Io l’ho perdonato dopo la morte, fino a quando era in vita da me non è stato perdonato perché probabilmente era già morto da vivo perché io erano quasi 10 anni che di rapporti non ne avevo più e per me era già come se fosse morto.” Tonon ha allora concluso, dichiarando che: “Quando mi so reso conto che poi, fisicamente, era morto, io non posso dire che mi manca perché sono troppo abituato alla sua assenza, ma adesso non penso più alle colpe di nessuno: né alle sue, né alle mie.”



