Raffaello Tonon innamorato di Luca Onestini?/ Gesto di Soleil Sorge insinua il dubbio

Raffaello Tonon e l’amicizia con Luca Onestini

Tra Raffaello Tonon e Luca Onestini c’è una forte amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Convivendo nel bunker di Cinecittà, tra Tonon e Onestini si è instaurata un’amicizia che il tempo non solo non ha scalfito, ma ha anche rafforzato. I due, infatti, hanno avuto anche la possibilità di lavorare insieme in radio unendosi ancora di più. Sempre presenti l’uno per l’altro, Tonon ha vissuto da vicino anche la storia d’amore, da tempo finita, tra Luca e Ivana Mrazova. Un’amicizia fraterna, dunque, quella che lega i due ex vipponi sulla quale, tuttavia, è nato un dubbio.

Qualcuno, infatti, pensa che quello di Tonon nei confronti di Onestini sia un affetto più profondo rispetto a quello che lega due amici. Ad alimentare il dubbio è un gesto social di Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini.

Il gesto di Soleil Sorge sul rapporto tra Raffaello Tonon e Luca Onestini

Tra Raffaello Tonon e Soleil Sorge non c’è mai stata molta simpatia. Nel corso degli ultimi mesi, soprattutto durante l’avventura di Soleil nella casa del Grande Fratello Vip, Tonon ha parlato di lei nel salotto di Mattino 5 dove l’ha definita un “serpenti a sonagli. E’ la falsità fatta persona ed è pesante come una roulette”.

Nelle scorse ore, su Twitter, è così spuntato un like di Soleil Sorge ad un tweet che fa riferimento al presunto sentimento d’amore che Tonon proverebbe nei confronti di Luca Onestini. Di fronte ad una recente intervista di Tonon in cui parlava di Soleil, una ragazza ha provato ad ironizzare per smorzare le polemiche ricevendo il like di Soleil che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. “Non c’è bisogno di attaccare Raffaello Tonon” – ha scritto – “Lui è giustamente geloso della ex dell’uomo che ama“.

