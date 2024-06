Raffaello Tonon lavora in un ristorante/ “Fa il cameriere”: la nuova vita dell’opinionista

Raffaello Tonon e il lavoro in un ristorante

Raffaello Tonon, ex concorrente di reality come La fattoria e il Grande Fratello Vip, diventato successivamente uno degli opinionisti più apprezzati dal pubblico, ha deciso di rimboccarsi le maniche e cominciare a lavorare in un ristorante come cameriere. A pubblicare il video in cui Tonon si intrattiene con una coppia di clienti è Alessandro Rosica che, tra le storie della sua pagina Instagram, si complimenta con lui per l’umiltà dimostrata. “Complimenti. Opioninista tv e concorrente del GF Vip. Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere”, ha scritto Rosica.

“Passerò a trovarti questa è la gente che mi piace, chi rimane con i piedi per terra. Come vedete fa il cameriere in Romagna, non è una gag, fa proprio il cameriere. Infatti ha servito una coppia di mie follower. Non l’avrei immaginato perché non lo fa più nessuno. Ormai basta una mezza ospitata in tv che poi si credono chissà chi e si inventano cavolate per fare cose. Tanto di cappello a lui che si guadagna la giornata con umiltà. Va a dare una mano spesso in questo locale“, ha aggiunto.

L’annuncio di Raffaello Tonon

La storia pubblicata su Instagram da Alessandro Rosica è diventata immediatamente virale anche se, lo scorso febbraio, lo stesso Raffaello Tonon aveva annunciato la volontà di tuffarsi in una nuova attività lavorativa. “Il mio primo grande amore è stato l’accoglienza, quella chiaramente a pagamento, in tutti gli hotel della riviera . Ero cliente e desideravo essere proprietario. Lo sono stato in passato. Da mesi collaboro in una realtà che mi scalda il cuore perché quando gli altri si divertono e tu con loro, non c’è da porsi domande. Rido con soddisfazione, oggi mi districo tra i piatti d portata, e le telecamere”, aveva scritto su Instagram.

“Quando i clienti mi chiedono: ”È Raffaello? Rispondo si ma il fratello ricco è a Milano , io ho bisogno della pensione. Grandi risate. Ho chiesto di fare questo scatto seduto, una volta funzionava così. L’oste in mezzo e i clienti affezionati intorno. Rimpiango i tempi andati ragione per la quale faccio del mio meglio perché possano tornare“, aveva aggiunto e, a distanza di mesi, la sua collaborazione in un ristorante continua.













