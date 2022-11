Raffaello Tonon “Senza Onestini mi sarei tolto la vita al GF Vip”/ Rivelazione choc

Raffaello Tonon fa una rivelazione su Luca Onestini: Barbara D’Urso rimane senza parole

Raffaello Tonon e Gianmarco Onestini sono stati invitati da Barbara D’Urso nel salotto di Pomeriggio 5, per parlare del percorso di Luca Onestini al Grande Fratello Vip 2022. Raffaello ha partecipato proprio con l’ex tronista alla terza edizione del reality show, dove hanno legato tantissimo.

Gianmarco Onestini allerta il fratello Luca: "Nikita? Ci sono cose che non mi piacciono"/ "Ha giocato…"

Raffaello Tonon, interpellato dalla conduttrice, fa una dichiarazione ironica molto forte su Luca: “Sono andato incontro anche a questo avventura, e lì devo dire che per fortuna c’era lui perché se no sarebbe stato il primo reality in cui uno si sarebbe tolto la vita nella Casa. Lui mi dà da sempre un’allegria pazzesca, è stato il motore del mio Grande Fratello. Noi ci sentiamo tutti i giorni”. La frase dell’ex gieffino è ovviamente scherzosa, ma Barbara D’Urso è parsa davvero molto scioccata da ciò che ha sentito. Gianmarco Onestini invece, è intervenuto sul possibile flirt fra Luca Onestini e Nikita Pelizon dichiarando che non si fida ancora della modella e di alcuni suoi atteggiamenti.

Luca Onestini: "Nikita? Voglio rivederla, stare con lei"/ Lei: "Vediamo quanto torna"

Luca Onestini, il fratello Gianmarco lo allerta su Nikita: “Ci sono cose che non mi piacciono”

Gianmarco Onestini è stato ospite di Pomeriggio 5 nel salone di Barbara D’Urso per commentare il percorso di suo fratello Luca, al Grande Fratello Vip 2022. La conduttrice ha chiesto a Gianmarco cosa pensa sull’eventuale flirt tra il fratello e Nikita Pelizon e lui lo ha messo in guardia.

Il fratello del gieffino dichiara: “Ci sono alcune cose di Nikita che non mi sono piaciute molto. Prima ha detto che era fidanzata poi, dopo pochi giorni, ha detto che non era fidanzata ma che semplicemente stava conoscendo una persona, quindi anche sminuendo un po’ il rapporto che stava stabilendo con quest’altra persona”. Come procederà tra i due gieffini, una relazione è possibile? Intanto l’ex tronista mentre è in isolamento ha dichiarato: “Non vedo l’ora di vederla“.

Luca Onestini, Nikita Pelizon ancora innamorata/ "Mi manca, abbiamo tanti abbracci da recuperare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA