Raffaello Tonon stronca Pamela Prati “inadatta al GF Vip”/ E su Antonella Fiordelisi..

Raffaello Tonon attacca Pamela Prati: “Non è sincera e…”

Raffaello Tonon a ruota libera sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Raffaello ricopre da anni il ruolo di opinionista in diversi programmi televisivi e anni fa e nel 2017 è stato anche concorrente del grande Fratello vip. Tonon ha rilasciato un’intervista al Settimanale Mio in cui ha commentato le dinamiche del reality. Raffaello senza peli sulla lingua ha dichiarato di non aver gradito la presenza di Pamela Prati nel cast della nuova edizione del reality. Il motivo? Tonon ritiene Pamela Prati inadatta a quel contesto.

Raffaello Tonon contro Ginevra Lamborghini/ "Ha solo paura del giudizio esterno"

Infatti Raffaello ha dichiarato: “Di Pamela non mi piace la sua costante e continua sicumera con cui infarcisce ogni azione nella Casa, questo atteggiamento scostante di presunta superiorità. E’ totalmente inadatta a stare in un programma del genere perché non è una persona che ha una grande socialità”. Poi aggiunge: “Non mi piace perché poi dice che tanta gente si è tolta la vita per le truffe amorose. Ma non credo che lei fosse stata turlupinata: perché non ha telefonato a qualche esponente della famiglia Caltagirone chiedendo di Mark?”. Secondo Tonon, Pamela Prati peccherebbe di sincerità e sarebbe stata inserita nel cast di questa edizione solo per il fatto che il caso Mark Caltagirone continua ad appassionare il pubblico: “Non l’avrebbero mai chiamata se non ci fosse stata questa storia”.

Tonon: “Marco Bellavia? Io aiutato nella casa del Gf”/ “Ginevra? Poche lacrime...”

Raffaello Tonon a ruota libera su Giovanni Ciacci, Gegia e Wilma Goich

Raffaello Tonon ha poi commentato il comportamento di Giovanni Ciacci nei confronti di Marco Bellavia. Tonon non dipinge Ciacci come un mostro ma dice: “Giovanni è una persona intelligente, sensibile, con la testa sulle spalle. Si è scusato e le sue scuse sono autentiche. Giovanni non è un mostro ma una persona che ha preso una cantonata”. Raffaello Tonon stronca poi Gegia resasi responsabile di atti di bullismo nei confronti dello stesso Bellavia: “E’ una donna umanamente priva di strumenti, è scabra, è una pietra. Come non mi sorprende che Ciacci si sia scusato, non mi sorprende che lei perseveri”.

LORY DEL SANTO/ Roger la nomina, lei sbotta: "Non ha conversazione e non mi guarda"

Il pubblico del Grande Fratello Vip è rimasto deluso anche dal comportamento di Wilma Goich tanto che Raffaello Tonon ha sottolineato: “Mi sarei aspettato un atteggiamento non materno ma quantomeno umano. E’ stata molto dura e non me lo sarei mai aspettato da una donna come lei”. Nella casa del Grande Fratello Vip, anche Antonella Fiordelisi è finita al centro dell’interesse mediatico per il suo interesse nei confronti di Edoardo Donnamaria. La ragazza però sembra essere attratta anche da Antonino Spinalbese. Tonon è sicuro: “Antonella è alla ricerca di popolarità. Al di là del proprio fisico cos’ha? Ha puntato su quel che ha. Lei però è eccessiva: una volta punta l’uno, una volta punta l’altro. Punta troppo e le signore da casa potrebbero cacciarla al primo televoto”, ha dichiarato.











© RIPRODUZIONE RISERVATA