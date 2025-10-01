Raffaello Tonon, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato delle scabrose critiche ricevute per aver preso qualche kg in più.

Dal tema delle diete alla chirurgia, il salotto de La Volta Buona accoglie il parere di Raffaello Tonon che per circostanze diverse ha avuto a che fare con entrambi gli aspetti. L’ex conduttore parte dalle critiche e dagli attacchi subiti nelle scorse settimane a causa dell’aumento di peso; vero e proprio body shaming ai suoi danni che ovviamente non ha accolto con piacere. “Mi sono innervosito perchè è una questione di buona educazione; è la domanda che è faziosa, ‘che cosa sarà successo?’. Il buon senso mi dice che l’ultima cosa che devo fare è sottolineare il cambiamento fisico”. Raffaello Tonon ha poi spiegato: “Alle spalle potrebbe esserci anche una malattia, tanto per chi è più florido che per chi ha invece perso tanti kg…”.

Sul tema della chirurgia estetica, già trattato in passato avendo fatto ricorso alla liposuzione, Raffaello Tonon ha spiegato: “Io rifarei ogni cosa che ho fatto, in quel momento della mia vita volevo piacermi e avevo ancora delle velleità riguardanti la voglia di piacere, di conquistare. Ora, che non sono più giovanissimo, con ciò che mi è accaduto nel privato, oggi sto bene così”. Ora la percezione è ovviamente cambiata, sia per un discorso anagrafico che esistenziale: “Voglio mangiare, voglio bere… L’unica cosa che mi preoccupa, essendo solo al mondo; se trascuro la salute avrò più problemi? Essendo però un cinico con i piedi, avendo dei risparmi alle spalle qualcuno che mi farà l’iniezione lo troverò”.

Raffaello Tonon a La Volta Buona: “Se oggi sono così, la colpa è mia…”

Raffaello Tonon – sempre a La Volta Buona – rivendica la sua libertà di vivere secondo i suoi canoni, anche se si tratta di prendere qualche kg in più senza dare credito alle velleità perseguite in passato. “Se io oggi sono così, la colpa è mia; io che mi sono riferito a un bravissimo chirurgo plastico con il quale ancora mi sento, ricordo ciò che mi disse: ‘Adesso devi fare 2 cose: educare all’alimentazione e fare attività fisica’…”.