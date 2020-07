Rafinha all’Inter?/ Calciomercato: contatti in corso, “operazione slegata da Lautaro”

La stagione sta per volgere al termine ma il calciomercato non si ferma mai. Quello di Rafinha è certamente tra i nomi più chiacchierati, con il brasiliano pronto a vivere una nuova esperienza: reduce da un’ottima avventura con la maglia del Celta Vigo, il fantasista farà ritorno al Barcellona ma solo di passaggio. Nel suo futuro c’è un’altra casacca e non è da escludere un ritorno in Serie A. Secondo quanto confermato da El Mundo Deportivo, sono evaporate le possibilità di un nuovo accordo con Il Celta Vigo, che non può riscattare il cartellino del trequartista (costo 16 milioni di euro), e sarebbero già arrivate delle proposte per il 27enne. Lo stesso Rafinha avrebbe informato la dirigenza catalana dell’interesse di una società italiana, che però non arriverebbe a coprire i 16 milioni previsti dalla clausola rescissoria. E il quotidiano spagnolo afferma che si tratterebbe proprio dell’Inter…

RAFINHA ALL’INTER? LE VOCI DALLA SPAGNA

El Mundo Deportivo precisa che l’eventuale operazione Rafinha-Inter verrebbe slegata da quella eventuale per Lautaro Martinez. Il brasiliano cerca continuità e vorrebbe imporsi con la casacca nerazzurra. Attualmente il fantasista è in vacanza e al suo ritorno in Catalogna renderà note le sue intenzioni al Barcellona, ma il suo desiderio è chiaro: tornare protagonista con l’Inter, considerando l’affetto dei tifosi, innamorati delle qualità messe in evidenza nella stagione 2017-2018.

Rafinha in questa stagione ha raccolto 4 reti e 1 assist in 32 presenze con la maglia del Celta Vigo e le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi top club europei. L’Inter lo segue con interesse, ma attenzione anche a Arsenal e Milan. Dopo Dzeko e Zaniolo, un altro calciatore accostato alla Beneamata: dopo Hakimi, Conte aspetta altri rinforzi di qualità…

