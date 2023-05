Rafting durante gita scuola, dispersa 18enne/ Ricerche in corso, si teme il peggio

Rischia di trasformarsi in una tragedia una gita a scuola: durante il rafting una studentessa 18enne è andata dispersa. L’episodio, come riferisce il Corriere della Sera attraverso il suo sito online, è avvenuto in provincia di Reggio Calabria, precisamente lungo il fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in Calabria. Qui una giovane 18enne risulta essere dispersa e le ricerche sono in corso per cercare di localizzarla anche se si teme il peggio. La gita ha riguardato studenti di età compresa fra i 16 e i 18 anni, e mentre il gruppo si trovava su un gommone, il mezzo acquatico si è improvvisamente ribaltato a causa del fiume agitato.

Quattro studenti sono caduti in acqua, con tanto di giubbetti di salvataggio, ma se tre sono riusciti ad essere recuperati, un quarto, la studentessa di 18 anni di cui sopra, è andata dispersa. L’episodio è avvenuto attorno alle ore 15:00 di ieri pomeriggio, e da allora non si hanno più notizie. La vittima si chiama Denise, studentessa di un liceo linguistico in provincia di Reggio Calabria, e la stanno cercando le autorità in massa, a cominciare dai vigili del fuoco e dal personale del Nucleo speleo alpino fluviale, in prima linea nelle operazioni di ricerca, che si stanno concentrato sul tratto sottostante il viadotto dell’autostrada che passa di lì.

18ENNE DISPERSA DURANTE RAFTING IN GITA SCUOLA: IL COMMENTO DELLA VICEPRESIDE

Sul posto anche i carabinieri nonché l’elisoccorso del 118, pronti ad intervenire qualora si rendesse necessario il loro aiuto. Il resto della scolaresca è stato invece messo in sicurezza, e nessuno risulta essere ferito e sono tutti in buone condizioni di salute. Le ricerche sono continuate anche durante la notte, ma è logico che con il passare delle ore la speranza di ritrovare in vita la studentessa si affievolisce.

“Siamo preoccupati e in ansia per i nostri ragazzi. La nostra speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicate notizie positive. Non era la prima volta, tra l’altro, che la scuola organizzava questo tipo di attività e non era mai accaduto nulla”, è il commento della vicepresidente dell’istituto scolastico frequentato dalla 18enne, rilasciate all’agenzia Ansa.

