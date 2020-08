Ragazza esce di casa, fulmine fa esplodere un albero/ Video “miracolata, ero vicina”

Un video che arriva dagli Stati Uniti ha creato letteralmente il panico sul web. In questo si vede una ragazza che esce di casa tranquillamente quando un fulmine cade vicino a lei. Si tratta di una scarica così potente che viene letteralmente portato via un albero lì vicino. Nella didascalia si leggono le parole di sgomento della donna: “Sono miracolata, se avessi fatto un altro passo probabilmente sarei rimasta gravemente ferita. Dio era con noi”. Le immagini ci giungono precisamente dalla cittadina di Morgan City che si trova nello Stato della Luisiana. Purtroppo in America questi sono fenomeni che si ripropongono sempre più spesso col rischio che davvero alle volte possano accadere delle tragedie. Per fortuna in questo caso la ragazza non ha subito danni fisici se non un grandissimo spavento.

FULMINE CADE VICINO A RAGAZZA, ALBERO ESPLODE

La ragazza che ha visto un fulmine caderle vicino, polverizzando un albero, si chiama Sarah Ribardi. È stata lei stessa a pubblicare sui social network le immagini catturate dalla videocamera di sicurezza della casa. Nel video si vedono anche alcuni momenti subito successivi alla catastrofe che ci mostrano come parte dell’abitazione sia andata distrutta. Si tratta purtroppo di un episodio non isolato e proprio per questo viene da specificare che le cose sono andate decisamente bene alla donna che ne è uscita del tutto illesa nonostante sia innegabile che non sarà facile superarne lo shock.





