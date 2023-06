RAGAZZA 17ENNE MORTA A ROMA: ARRESTATO FIDANZATINO/ Vagli: “Sembra fosse incinta”

A Morning News l’apertura di oggi è destinata al terribile omicidio della 17enne di Roma, ragazza trovata in un carrello della spesa vicino ad un cassonetto. Per lo stesso assassinio è stato fermato il fidanzatino, un giovane 17enne, e Anna Vagli, nota criminologa in studio a Morning News ha commentato: “Siamo nel campo dei baby femminicidi, l’ultima frontiera della violenza di genere, sono soggetti incapaci di reagire a rabbia e frustrazione, chiaramente siamo nel campo del disturbo della personalità, soggetti incapaci di gestire, rifiuto, abbandono o perdita di controllo, non conoscono altro mezzo per reagire alla frustrazione se non quello di uccidere”. Quindi Anna Vagli ha poi svelato un dettaglio inquietante: “Forse la ragazza era incinta”, dichiarazioni che noi riportiamo come sono state dette in diretta tv senza possibilità ovviamente di verificarle.

E ancora: “Sicuramente non era il primo campanello d’allarme, ci saranno stati pregressi di violenza ma già le donne adulte fanno fatica a denunciarem a maggior ragione una giovane. Ha agito con la spietatezza di un killer efferato quasi professionista, di per se non è la lite alla base dell’omicidio sicuramente è un soggetto incapace di gestire le emozioni”. Morning News ha intervistato anche una donna che abita vicino alla scena del crimine: “Il carrello l’ho visto alle 16:45, mi sono anche arrabbiata, stavo poi andando a vedere cosa c’era perchè volevo levarlo, poi è arrivato un poliziotto e mi ha bloccato, mi ha detto di non avvicinarmi, mi ha detto che era meglio che non vedessi cosa c’è. No non conoscevo la ragazza ne il fidanzatino”, ha concluso. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

RAGAZZA MORTA A ROMA: 17ENNE IN CARRELLO DELLA SPESA, FIDANZATO ARRESTATO PER OMICIDIO

Choc a Roma, dove il cadavere di una ragazzina solo 17enne è stato rinvenuto all’interno di un carrello della spesa vicino ad un cassonetto dell’immondizia. L’episodio, come riferisce TgCom24.it, è avvenuto di preciso in quel di Primavalle e il macabro rinvenimento si è verificato nella giornata di ieri. Immediata l’apertura di un’indagine e nel giro di poche ore le forze dell’ordine hanno fermato un coetaneo della vittima, che si chiamava Maria Michell Causo. Si tratta di un 17enne originario dello Sri Lanka ma nato a Roma, che è stato già interrogato per diverse ore in questura e che al momento risulta essere accusato di omicidio: secondo SkyTg24.it si tratterebbe del fidanzato della 17enne

La ragazza sarebbe stata accoltellata dallo stesso 17enne, dopo di che il giovane omicida avrebbe tentato di disfarsi del corpo, mettendolo appunto in un carrello e “occultandolo” vicino ad un cassonetto dell’immondizia. A confermare tale versione dei fatti anche la testimonianza di una persona che avrebbe visto il 17enne originario dello Sri Lanka mentre usciva da uno stabile in quel di Primavalle con un carrello che grondava sangue, evidentemente quello della povera vittima. “Ho visto quel ragazzo scendere con un carrello e un bustone nero dei rifiuti da cui cola del liquido – avrebbe detto agli operatori – si sente anche un odore forte”.

CADAVERE 17ENNE IN CARRELLO DELLA SPESA A PRIMAVALLE: FORSE MORTA DA GIORNI

Gli agenti della polizia, una volta allertati, hanno rinvenuto sul posto una lunga traccia di sangue che da un portone di un palazzo conduceva fino ad un cassonetto in via Stefano Borgia, strada del quartiere popolare alle porte di Roma, zona nord ovest della capitale. Il ragazzo avrebbe tentato di gettare il corpo della sua coetanea tra i rifiuti senza però riuscirci, di conseguenza avrebbe lasciato il corpo della sua vittima nel carrello vicino al muro di cinta di un porco.

Secondo quanto raccolto dagli inquirenti, che avrebbero anche visionato le telecamere presenti in zona, l’omicidio risalirebbe a diverse ore prima se non addirittura qualche giorno, ma sarà l’autopsia, già disposta dal pm di turno, a stabilire con esattezza la causa di morte e soprattutto la data certa del decesso. Maria Michelle Causo era una studentessa del terzo anno del liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, non troppo distante dal luogo dove ha trovato la morte. Secondo quanto rivelato da Morning News la ragazza sarebbe stata uccisa dal fidanzatino nella casa dello stesso dopo di che il giovane avrebbe messo il corpo in un sacco nero e delle coperte per poi portarlo a circa 300 metri da casa sua e abbandonarlo.

