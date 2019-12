Ragazza si innamora di coetanea e fa arrestare stupratore/ L’Aquila: abusi per 5 anni

L’amore può in molti casi dare la forza utile per affrontare determinate situazioni difficili da gestire. Lo sa bene una ragazza minorenne dell’Aquila, che per anni avrebbe subito abusi da un vicino di casa 54enne. Solo dopo essersi innamorata di un’altra ragazza avrebbe trovato finalmente il coraggio di denunciare il suo presunto stupratore. E’ quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero che ha ripreso un retroscena dell’inchiesta che ha portato all’arresto ai domiciliari a carico dell’uomo. Gli abusi sessuali ed i ricatti, secondo il racconto della giovane, andavano avanti da ormai 5 anni, ovvero da quando la giovane aveva deciso di rifugiarsi dal suo vicino per poter fumare di nascosto, credendo di poter trovare in lui un “alleato”. Da lì però sarebbe finita in un vortice tra abusi poi “ripagati” con lusinghe e pacchetti di sigarette regalati. L'”amicizia” tra la minorenne e l’adulto sarebbe andata avanti per due mesi prima che il vicino iniziasse ad avere rapporti completi con la giovanissima.

RAGAZZA SI INNAMORA DI COETANEA E FA ARRESTARE VICINO STUPRATORE

La ragazza, nel frattempo diventata maggiorenne, dopo anni di abusi avrebbe trovato il vero amore in un’altra ragazza, sua coetanea, con la quale ha iniziato una relazione vera e propria. Proprio grazie a questa storia, la ragazza avrebbe deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con il vicino di casa, ignara del fatto che ben presto ciò si sarebbe rivelato un vero e proprio incubo. L’uomo avrebbe iniziato a presentarsi fino a quattro volte al giorno sul luogo di lavoro minacciando la sua giovane vicina con varie intimidazioni del tenore di: “La guerra è arrivata… sono stato buono fino a ora con te…Non ci volevo arrivare a questo, l’hai voluto tu”. Grazie alla sua nuova relazione sentimentale con una ragazza, la giovane avrebbe trovato la forza di ribellarsi e rivolgersi ai carabinieri, denunciando la situazione di violenza che si trascinava ormai tra troppo tempo. Il 54enne sarebbe attualmente ai domiciliari.

