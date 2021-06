RAGAZZA SI TUFFA NEL LAGO: AZZANNATA DA COCCODRILLO/ 28enne tra la vita e la morte

Una ragazza di 28 anni si tuffa nel lago per fare il bagno: ma ad aspettarla trova un coccodrillo che la azzanna. Non è il trailer di un film, purtroppo, ma quello che è accaduto a Melissa Laurie, 28 anni, originaria della Gran Bretagna, in vacanza insieme alla sorella gemella in Messico. Ad attirare nella trappola la giovane britannica le acque bioluminescenti della laguna di Manialtepec: troppo forte la tentazione di tuffarsi nel lago per una nuotata notturna. Come riportato dal Daily Mail, però, Melissa è stata ben presto assalita da un coccodrillo, che l’ha azzannata trascinandola sul fondo. Se non fosse stato per la sorella, Georgia, che ha prontamente lanciato l’allarme, per Melissa non ci sarebbe stato niente da fare…

Aspirina non aumenta sopravvivenza ricoverati Covid/ Lo studio: "Risultati deludenti"

RAGAZZA SI TUFFA NEL LAGO: AZZANNATA DA COCCODRILLO

A dire il vero neanche Georgia se l’è vista bene: il coccodrillo ha infatti attaccato entrambe le sorelle, ma la ragazza è riuscita a sfuggire alle fauci dell’anfibio e a riportare la più sfortunata Melissa sulla barca a bordo della quale stavano svolgendo un tour organizzato. Una volta a bordo, evidentemente sotto choc, le due gemelle erano entrambe ricoperte di sangue, ma Melissa è apparsa fin da subito in condizioni gravissime rispetto alla sorella che aveva delle ferite superficiali. I morsi del coccodrillo le hanno infatti perforato un polmone e i medici l’hanno ricoverata d’urgenza: la ragazza, in coma farmacologico, lotta adesso tra la vita e la morte. I genitori delle giovani, intervistati dai tabloid, hanno dichiarato che i loro accompagnatori avevano garantito alle figlie che non ci fossero coccodrilli nel lago. Adesso stanno tentando disperatamente di riportarle a casa…

LEGGI ANCHE:

Scappano senza pagare: oste spara con fucile e ferisce 2 clienti/ 55enne arrestatoKamala Harris: “migranti non venite in Usa”/ Vice Biden come Trump: “sarete respinti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA