Ragazza trans aggredita: calci in strada, video choc/ Torre del Greco, via a indagini

Aggressione di matrice omofoba quella avvenuta lo scorso giovedì sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli, a scapito di una ragazza trans. A riprendere il video choc che in queste ore sta facendo il giro dei social sarebbero stati gli stessi aggressori, come spiega Fanpage.it, che avrebbero poi anche provveduto a diffonderlo come una sorta di motivo di vanto. Nel filmato si vede chiaramente una donna trans mentre viene inseguita da due ragazzi – mentre un terzo riprende l’assurda scena -; una volta raggiunta viene spinta e fatta cadere a terra. La violenza continua con numerosi calci mentre viene derisa dagli aggressori prima di darsi alla fuga.

Il video girato e diffuso dagli stessi ragazzi che hanno agito contro la giovane trans, è diventato virale al punto da raggiungere anche il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato pubblicamente l’accaduto via social contribuendo così a dare il via alle indagini al fine di risalire ai due ragazzi immortalati nel video (clicca qui).

RAGAZZA TRANS AGGREDITA DAL BRANCO: AL VIA LE INDAGINI PER IDENTIFICARE RESPONSABILI

Ancora una volta sono stati i social la “piazza” virtuale in cui è stata diffusa la violenza a scapito della giovane trans. Il video choc sottolinea perfettamente quello che è il clima di terrore in cui sono costrette a vivere le persone trans nel nostro Paese, discriminate e brutalmente picchiate, nonchè vittima della grande ignoranza. Ad intervenire sulla vicenda anche il primo cittadino di Torre del Greco, Giovanni Palomba, che ha commentato: “Personalmente ho appreso della vicenda solo attraverso i social. Noto che doveva essere tarda ora visto che la zona, seppur periferica, è comunque inserita in un contesto urbano assai popolato. Se i fatti denunciati si dovessero rivelare reali, non possiamo che condannare l’accaduto e auspicare l’identificazione degli autori di questa vile aggressione”. Arcigay Napoli ha prontamente condannato l’assurda vicenda. “Conosciamo la persona inseguita e presa a calci. Si tratta di una donna trans già supportata da Antinoo Arcigay Napoli e Pride Vesuvio Rainbow in diversi momenti”, ha commentato Daniela Lourdes Falanga, presidente dell’associazione che si è detta disposta a mostrare nuovamente vicinanza e aiuto alla giovane aggredita.

Nel frattempo gli agenti della polizia sono riusciti a rintracciare la vittima che sarà ascoltata dagli inquirenti nelle prossime ore. “Seguirò in prima persona, con le autorità competenti, gli sviluppi della questione”, si è impegnato il sindaco di Torre del Greco, che ha rinnovato la sua condanna personale verso l’episodio dello scorso giovedì.



