Ragazze di zucchero/ Su Rai 2 il film con Taylor Black (oggi, 8 giugno 2019)

Ragazze di zucchero va in onda oggi, sabato 8 giugno 2019, a partire dalle ore 21.05 su Rai 2. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti nel 2014. La distribuzione è stata curata dalla Johnson Production Group, mentre la regia è stata affidata a Doug Campbell. Nel corso della sua carriera, quest’ultimo ha diretto anche i titoli Il gioco della vendetta, Fino all’ultimo inganno, Fuga da casa, Un vicino troppo perfetto e Segreti mortali. Il cast vede come protagonista principale l’attrice americana Taylor Black, che ha iniziato la sua carriera prendendo parte alla serie televisiva Magic City e si è confermata sul grande schermo grazie a Un giorno di pioggia a New York. Viene affiancata dal collega Peter Strauss, che ha riscosso un buon successo grazie ai film Soldato blu, Minuti contati, xXx 2: The Next Level e Licenza di matrimonio. Presente anche James C. Burns, a sua volta apprezzato in Dead Season e A Certain Justice. Il cast viene completato da Isabella Hofmann, Timothy Brennen, Griffin Freeman, Samantha Robinson e Ashley McCarthy.

Ragazze di zucchero, la trama del film

La trama di Ragazze di zucchero è incentrata sulle vicende della studentessa Kara. Appartenente ad una famiglia borghese, fa fatica a pagarsi gli studi del college. Per riuscirci, è costretta a lavorare come cameriera e a risparmiare tutto il denaro possibile, vivendo un’esistenza all’insegna degli stenti. La ragazza ha l’occasione di prendere parte ad uno stage estivo, ma quest’ultimo non è retribuito. Le cose cambiano quando la sua compagna di stanza, di nome Lea, non le propone un’idea per guadagnare in maniera rapida e semplice. Kara viene a conoscenza del mondo dei cosiddetti paparini, formato da una lunga serie di uomini facoltosi dall’età piuttosto avanzata. Ciascun partecipante spende una somma di denaro abbastanza ingente per ottenere attenzioni di ogni genere da parte di donne molto più giovani. Kara intraprende una relazione segreta con Grant, un operatore di borsa di 55 anni. La ragazza sembra divertirsi e si abbandona al gioco di seduzione. Tuttavia, le prospettive cambiano quando viene a sapere dell’uccisione di una sua collega universitaria, che ha preso parte allo stesso gioco pericoloso. Bisogna subito correre ai ripari per evitare situazioni alquanto rischiose.

