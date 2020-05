Ragazze nel pallone lotta finale/ Su Italia 1 film con Christina Milian (21 maggio)

Pubblicità

Ragazze nel pallone – lotta finale va in onda alle 15.55 su Italia 1 oggi 21 maggio 2020. Si tratta di una commedia del 2009 diretta da Billie Woodruff. È inoltre il penultimo capitolo della saga ambientata nel mondo delle cheerleader statunitensi, cominciata nel 2000 con Ragazze nel pallone, a cui sono seguiti Ragazze nel pallone – La Rivincita (2004), Ragazze nel pallone – Tutto o niente (2006) e Ragazze nel pallone – Pronte a Vincere (2007). Protagoniste de Ragazze nel pallone – lotta finale sono Christina Milian, alias Lina, e Holland Roden, Sky. Milian spesso ha dato volto a personaggi spiritosi e comici in film come American Pie (1999) o La rivolta delle ex (2009), mentre Holland Roden predilige generi diversi, come il thriller (House of Dust – 2012) o il fantasy, è infatti nota per il suo ruolo di Lydia Martin nella serie tv Teen Wolf.

Ragazze nel pallone – lotta finale, la trama del film

Ragazze nel pallone – lotta finale racconta le vicissitudine della teenager Lina (Christina Milian), costretta a trasferirsi a Malibu poiché sua madre si è risposata con un ricco uomo d’affari. Nella nuova casa convive non solo con i neo sposini, ma anche con la figlia del patriglio, Sky (Holland Roden). Inizialmente i rapporti tra le due sono pessimi, ma con il tempo diventeranno amiche. Sky fa parte della squadra di cheerleader The Sea Lions e insiste perché Lina ne diventi il capitano. Ben presto, il nuovo capitano, con l’aiuto dell’amica Gloria (Vanessa Born), rende la squadra davvero vincente, tanto da poter partecipare e magari vincere il campionato dell’All-Star. Lina però deve fare i conti con Avery, capitana di un’altra squadra di cheerleader e sorella di Evan (Cody Londo), che corteggia Lina. Come andrà a finire? Chi vincerà il campionato dell’All-Star?



