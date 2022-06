Ragazze nel pallone Lotta finale/ Su Italia 1 il simpatico teen movie

Ragazze nel pallone Lotta finale, film di Italia 1 diretto da Bill Woodruff

Ragazze nel pallone Lotta finale lo vedremo oggi, 19 giugno, a partire dalle ore 16:15 su Italia 1. Si tratta di un film che appartiene ai generi cinematografici teen movie, sportivo e commedia e che ha debuttato in tutto il mondo durante l’anno 2009. Il regista di questo film risulta essere Bill Woodruff, mentre la sceneggiatura è stata scritta a 4 mani da Elena Song e Alyson Fouse.

All’interno del cast del film sono presenti diverse attrici e attori molto famosi come Christina Millian, Holland Roden, Cody Longo, Rachele Brooke Smith e Vanessa Born. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Andrew Gross mentre la fotografia è stata curata dal maestro David Claessen.

Ragazze nel pallone Lotta finale, la trama del film

In Ragazze nel pallone Lotta finale troviamo Lina che è sconvolta durante un periodo delicato della sua vita. Infatti, incredibilmente sua madre si risposa con un uomo che si chiama Sky ed è costretta a trasferirsi a Malibu. Per Lina rappresenta un duro colpo perché era molto legata alla madre e alla sua vecchia città.

Questo evento l’allontana dal suo genitore e inoltre la costringe ad affrontare una nuova realtà, vale a dire quella di frequentare una nuova scuola e cercare di fare nuove amicizie. Dopo un periodo leggermente difficile, Lina decide di avvicinarsi a Sky.

Infatti, tra i due nasce un rapporto molto sincero e Lina inizia ad apprezzare l’uomo. Anche a scuola le cose sembrano andare per il verso giusto, Infatti, Lina decide di diventare capitano della squadra di Cheerleader delle The Sea Lions, mettendo in mostra tutto il suo talento. Grazie all’aiuto di Sky e alle sue doti, Lina otterrà un fantastico successo e sarà pronta per questa nuova fase della sua vita.

