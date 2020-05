Ragazze nel pallone pronte a vincere/ Su Italia 1 il film con Ashley Benson

Pubblicità

Ragazze nel pallone pronte a vincere va in onda su Italia 1 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 20 maggio, a partire dalle ore 15:55. È una pellicola americana del 2007 realizzata con la regia di Steve Rash mentre il soggetto e la sceneggiatura sono di Alyson Fouse e Elena Song. Rappresenta il quarto capitolo della saga cinematografica dedicata alle ragazze nel pallone e le musiche della colonna sonora sono state composte da Tony DiMito. Cast sono presenti Ashley Benson, Cassie Scerbo, Noel Areizaga, Jennifer Tisdale, Kierstin Koppel, Anniese Taylor Dendy e Jane Park Smith.

Ragazze nel pallone pronte a vincere, la trama del film

Ecco la trama de Ragazze nel pallone pronte a vincere. Per la giovane capitana Carson del college di West Coast Sharks ed in particolar modo della squadra delle cheerleader è arrivato il momento di trovare le energie mentali e fisiche per ben figurare nel corso della competizione tanto attesa nota con il termine di Camp Spirit Thunder. Durante questa esperienza dovranno fare i conti con l’agguerrita squadra delle cheerleader del college dell’East Coast Jets che ha come capitana la forte Brooke. Tra le due squadre in essere una forte forma di competizione e soprattutto di rivalità che ormai si trascina avanti da diverse generazioni. Due scuole di pensiero e di tecnica molto differenti che hanno permesso negli anni di ottenere molti risultati anche se negli ultimi tre anni la squadra dei Jets ha sempre avuto la meglio nei confronti del quella degli Sharks vincendo ben tre finali di fila.

Entrambe le squadre quindi si prepareranno in maniera ottimale per questo nuovo impegno allo scopo di poter prevalere l’una sull’altra. Durante gli allenamenti di preparazione però in ragione delle eccessiva foga molte delle componenti delle due squadre riportano degli infortuni piuttosto seri che mettono in forte dubbio la loro partecipazione. Le due compagini rimangono così a corto di di componenti per cui si ritrovano a prendere in considerazione un’idea assolutamente nuova e suggestiva ossia quella di unire le forze per poter primeggiare nuovamente in questa agguerrita competizione. Non sarà semplice mettere insieme ballerine e ragazze che fino a qualche settimana prima avevano quale principale obiettivo quello di superarsi a vicende con ogni mezzo lecito. Tuttavia la voglia di vincere farà in modo che la spazio esistente da di loro possa essere messo da parte il nome di una possibile vittoria nei confronti di una squadra emergenza e come quella del college Flamingo che ormai tutti danno per principale favorita alla vittoria finale.



