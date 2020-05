Ragazze nel pallone – sfida mondiale/ Su Italia 1 il film con Cristine Prosperi

Pubblicità

Ragazze nel pallone – sfida mondiale va in onda oggi, venerdì 22 maggio, dalle ore 15.55, su Italia 1. La pellicola si intitola in lingua originale Bring It On: Worldwide Cheersmack ed è stata girata nel 2017. il regista è Robert Adetuyi ed è la sesta pellicola della serie Ragazze nel pallone. Fanno parte del cast giovani volti noti per lo più a livello televisivo come Cristine Prosperi, Sophie Vavasseur, Jordan Rodrigues e Vivica A. Fox. La serie di film Bring It On ha avuto inizio nel 2000 e si tratta di lungometraggi direct to video, ovvero pensati per la sola trasmissione sul piccolo schermo. In realtà i film non hanno alcun filo conduttore, ad esempio gli interpreti cambiano sempre. L’unico elemento in comune è che le protagoniste sono sempre delle cheerleaders, ovvero le ragazze pon pon.

Ragazze nel pallone – sfida mondiale, la trama del film

Ecco la trama di Ragazze nel pallone – sfida mondiale. Destiny, che è la leader del gruppo chiamato “The Rebels” che ha vinto tre titoli nazionali, viene sfidata a una resa dei conti globale da una nuova squadra chiamata “The Truth”. Quindi Destiny decide di organizzare una battaglia virtuale per le squadre di cheerleaders di tutto il mondo. Sembra che tutti ce l’abbiano con lei e la sua squadra, e trionfare sembra arduo. ma Destiny capirà che è il gioco di squadra quello che potrà fare la differenza.



