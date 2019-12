Ragazzi peruviani picchiati dalla polizia/ Video, controllo sfuggito di mano? (Iene)

“Siamo stati picchiati dalla polizia“: è questa la denuncia di un gruppo di ragazzi peruviani, intervistati a tal proposito da Luigi Pelazza de Le Iene Show in un servizio che andrà in onda nella puntata di oggi a partire dalle 21:15 su Italia 1. La strana aggressione ha avuto luogo a Milano, a margine di un controllo che a quanto pare sembra essere sfuggito di mano agli agenti. Ne sarebbe una prova, secondo la trasmissione Mediaset, il video girato da uno dei 5 amici di nazionalità peruviana che la notte in questione sono stati fermati dalla Polizia. Come si può notare nel video di anticipazioni fornito da Le Iene Show, uno dei due agenti, dopo aver fermato i peruviani, chiede ad uno di loro di stare fermo. Luigi Pelazza, però, sottolinea come i ragazzi non parlino italiano, lasciando intendere che l’indicazione del poliziotto non viene rispettata.

RAGAZZI PERUVIANI PICCHIATI DALLA POLIZIA: VIDEO LE IENE

Nello spezzone del video mostrato in anteprima da Le Iene si vede uno dei ragazzi peruviani avvicinarsi con le braccia allargate nei confronti di uno degli agenti. Il giovane, intervistato da Pelazza, ammette: “Gli ho detto: ‘Perché picchi lui? Picchia me'”. Dopo pochi istanti, il giovane che ha pronunciato questa frase viene spintonato da un collega dell’agente che arriva da dietro e dopo aver detto “mi hai rotto il caz*o” inizia a prenderlo a pugni. Secondo quanto anticipato da Le Iene, nei video registrati da uno dei ragazzi peruviani, si vedono gli agenti prendere a calci e pugni i sudamericani. Come riferiscono Le Iene, alla fine i due vengono portati al pronto soccorso e arrestati. Ma a non tornare in questa vicenda sembra esserci anche il racconto dell’aggressione messo nero su bianco nel verbale di arresto dei due. I ragazzi sostengono: “Dopo essere usciti dalla birreria cercavamo un kebab per mangiare, e siccome era chiuso ce ne stavamo tornando a casa, tranquilli…”. Dove sta la verità?

