RAGGI-BIS, IL M5S PENSA ALLA DEROGA/ Sì al doppio mandato per ricandidare Virginia?

Il Movimento 5 Stelle sembra pronto a una deroga sul mandato-bis per i Sindaci, non più proibita la ricandidatura per chi ha già alle spalle due mandati, da consigliere o da Sindaco. Questo varrà probabilmente per ripresentare Chiara Appendino a Torino e Virginia Raggi a Roma, che altrimenti sarebbero costrette ad abbandonare la scena. Una situazione già preannunciata ma che sembra concretizzarsi e venire confermata dalle parole dell’ex capogruppo M5s Paolo Ferrara: “È un pò come se Giulio II, il Papa delle arti, avesse impedito improvvisamente a Michelangelo di terminare la decorazione della volta della Cappella Sistina. È una questione di opportunità, non per gli individui, ma per i romani“. Ferrara dunque ritiene Virginia Raggi alla stregua del Buonarroti, e la gestione della città di Roma come la realizzazione della sua Sistina: “C’è anche chi si è buttato in paragoni eccessivi” cha commentato Massimo Giletti a Non è l’arena intervistando la Sindaca, scambiando Ferrara per un superfan dei 5 Stelle e non per l’ex capogruppo.

FERRARA: “VIRGINIA RAGGI COME CRISTIANO RONALDO”

Le similitudini di Ferrara sono andate avanti con Virginia Raggi paragonata a Cristiano Ronaldo: “Direste mai a Ronaldo di smettere col calcio“? Insomma, paragoni eccessivi come direbbe Giletti, ma Ferrara sembra d’accordo con la linea già indicata da Vito Crimi, col capo politico del Movimento 5 Stelle che si era detto favorevole sulla possibilità di derogare alla regola del doppio mandato per spianare la strada al Raggi bis. E anche la consigliera M5s in regione Lazio Valentina Corrado si è unita al coro: “Virginia Raggi candidata? Certo, perché no, ha già dimostrato di avere coraggio sia come donna che come sindaco. Ci siamo resi conto nel tempo che per portare a termine i programmi cinque anni non bastano quindi non ci vedo niente di male a rivedere la regola, specie perché riguarderebbe i sindaci, che hanno grosse responsabilità e nessun privilegio“. E a questo punto sembra quasi scontato che Raggi correrà per cercare la conferma in Campidoglio.

