Raggi di luce dal Cuore di Gesù/ Video, Divina Misericordia: è un miracolo?

Nella domenica dedicata alla Divina Misericordia, la prima dopo Pasqua, un fenomeno davvero particolare arriva dal Messico e ha spinto qualcuno a parlare di miracolo. Padre José Guadalupe Aguilera Murillo della parrocchia di San Isidoro Agricoltore a Querétaro, in Messico, stava celebrando la Santa Messa trasmessa via streaming per i fedeli come in molte altre parti del mondo in questo periodo nel quale la partecipazione alla Messa è vietata causa Coronavirus.

Come accennavamo, la Chiesa Cattolica nella prima domenica dopo Pasqua celebra la Divina Misericordia, per questo motivo padre Murillo aveva collocato un quadro con l’icona di Gesù Misericordioso secondo le apparizioni a santa Faustina Kowalska, alla quale era molto devoto San Giovanni Paolo II, al quale si deve l’introduzione del culto della Divina Misericordia nella domenica In Albis. Durante la Messa, ecco dei raggi di luce che sembrano partire proprio dall’immagine di Gesù Misericordioso.

DIVINA MISERICORDIA: L’IMMAGINE DI GESÙ MISERICORDIOSO

In essa, secondo le indicazioni date dalla stessa santa Faustina, due raggi partono dal Cuore Misericordioso di Gesù: il raggio pallido rappresenta l’acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rappresenta invece il sangue che è la vita delle anime. Gesù avrebbe confidato alla suora polacca che chi “venererà quest’immagine non perirà”. Ecco dunque che proprio dal Cuore di Gesù, oltre ai due raggi disegnati, sembra partire questo raggio di luce che è stato osservato da molti dei fedeli che stavano guardando la Messa in streaming.

La parrocchia ha commentato l’episodio ritenendolo una “bellissima benedizione” e aggiungendo questo ringraziamento: “Signore, io credo in Te! Grazie per esserti fatto presente nella nostra devozione alla Divina Misericordia”. Per questo “miracolo in streaming” è notevole la copertura sui social: il fermo-immagine dell’episodio è stato infatti utilizzato come nuova immagine di copertina per il profilo Facebook ufficiale della parrocchia.

VIDEO RAGGI DI LUCE DAL CUORE DI GESÙ (DIVINA MISERICORDIA)





