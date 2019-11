Raggi “rifiuti Roma in discarica Civitavecchia”/ Salvini “lei e Zingaretti incapaci”

Dopo l’ultimatum lanciato la scorsa settimana dal sindaco Raggi al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti in merito alla costante emergenza rifiuti a Roma Capitale, oggi la decisione “imposta” dalla sindaca M5s: i rifiuti che fino agli scorsi giorni erano destinati alla discarica di Colleferro (chiusa d’urgenza una settimana fa per disposizione della magistratura a fronte del tragico incedente del 9 novembre scorso) ora verranno inviati alla discarica di Civitavecchia, nonostante la forte polemica lanciata dalla cittadinanza locale. L’Ama annuncia questo pomeriggio, «il sindaco della Città Metropolitana di Roma Virginia Raggi ha firmato un’ordinanza per consentire il conferimento da parte di Ama di ulteriori 1.000 tonnellate al giorno di rifiuti nell’impianto di discarica di Civitavecchia»; il provvedimento, si legge nell’informativa, «sarà valido per il tempo strettamente necessario alla riapertura della discarica di Colleferro». È polemica fortissima ora con la Lega e le altre opposizioni in Comune e Regione, con il Carroccio che tra l’altro amministra la città di Civitavecchia: proprio il primo cittadino Ernesto Tedesco si è opposto in ogni modo all’ipotesi di ricevere gran parte dei rifiuti della Capitale, ma ora con la decisione della Raggi la “guerra” politica sui rifiuti è “bella” che cominciata.

IRA LEGA CONTRO RAGGI E ZINGARETTI

«Inaccettabile la volontà della Raggi di scaricare ulteriori rifiuti nella sua città a causa della sua incapacità amministrativa», attacca pesantemente il sindaco Tedesco, ma è anche il Pd ad insorgere dopo gli attacchi e gli ultimatum lanciati dalla stessa sindaca di Roma contro Zingaretti imputandogli l’intera gestione deficitaria dei rifiuti e della crisi Ama. «Ancora avanti con ordinanze provvisorie e temporanee per la sindaca Raggi in tema di rifiuti e, ancora una volta, a rimetterci è la provincia di Roma. Ora è il turno di Civitavecchia che già smaltisce parte dei rifiuti della Capitale e alla quale sarà conferita una quantità maggiore di rifiuti urbani a causa dell’incapacità del duo Raggi-Zingaretti che non riescono a gestire l’emergenza rifiuti e a programmare un piano a lungo termine per la città di Roma. Quindi, dopo la chiusura straordinaria della discarica di Colleferro a causa di un grave incidente sul lavoro è il turno del comune di Civitavecchia a sopperire alle mancanze gestionali di chi governa la Regione e la Capitale», attacca la consigliere leghista in Regione Lazio Laura Corrotti, anticipando di fatto l’intervento fatto dallo stesso Matteo Salvini oggi su Facebook «resto andrò a Civitavecchia che il sindaco Raggi vuole invadere con l’immondizia che sommerge Roma, per incapacità sua e di Zingaretti. Di fronte al rischio di un’emergenza sanitaria per le tonnellate di rifiuti che ormai non vengono nemmeno più raccolti dalle strade mentre scoppia l’ennesimo scandalo Ama è inconcepibile pensare che la soluzione sia il trasferimento da una discarica a un’altra. Pochi fatti e troppe chiacchiere. Noi saremo giovedi 28 al teatro Italia a Roma per presentare un nuovo modello di città che funzioni. #raggidimettiti».

