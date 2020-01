Ragusa, botte contro bimbi asilo/ Video, 2 maestre arrestate “percossi e umiliati”

Botte, umiliazioni fisiche e psicologiche, insulti e quant’altro: le due maestre d’asilo accusate questa mattina a Ragusa dovranno rispondere di diverse accuse gravissime per quanto registrato dalla Polizia di Stato nei video delle telecamere a circuito chiuso nascoste nella classe dove si sospettava avvenissero gli orrori contro i bimbi della scuola materna di Vittoria nel Ragusano. Stando all’accusa avanzata dalla Procura, che ha fatto emettere al gip l’ordinanza di arresto, le due maestre di 59 (G.G.) e 54 anni (C.G.) avrebbero «insultato, umiliato, spintonato, strattonato e percosso alcuni bambini indifesi». Sono stati disposti gli arresti domiciliari nell’ultima ordinanza emessa questa mattina dal gip di Ragusa, dove si leggono le principali accuse «Quotidianamente e senza alcun motivo le donne insultavano, umiliavano, spintonavano, strattonavano e percuotevano i bimbi». I video mostrerebbero questo e altro, confermando il grado di gravità delle accuse lanciate contro le due esperte maestre d’asilo: resta ora alla loro difesa la spiegazione e la tesi nei prossimi colloqui con i giudici.

RAGUSA, VIDEO CHOC: DUE MAESTRE ASILO ARRESTATE

All’interno del fascicolo d’inchiesta sono stati ovviamente acquisiti i filmati registrati da telecamere nascoste nella classe dalla Polizia dopo diverse settimane di indagini: la segnalazione avvenuta da qualche genitore aveva fatto scattare l’iter della Polizia con l’impianto delle telecamere e le orrende “sorprese” su quanto avvenuto all’interno della classe d’asilo. La Questura di Ragusa spiega come nel video vi si osservano «le gratuite ed inaudite violenze fisiche e verbali ai danni dei bambini»; secondo quanto riportato dal Quotidiano di Ragusa, nelle primissime ore del mattino le due donne erano già negli Uffici della Questura e dopo le notifiche dei provvedimenti loro carico, sono state accompagnate alle abitazioni per l’inizio degli arresti domiciliari. Sempre l’ordinanza di arresto spiega ancora come quelle offese e botte quotidiane rendevano le «povere vittime indifese che ormai, impietrite, sottostavano ai continui maltrattamenti e vessazioni, senza reagire e senza potere, data la tenerissima età, neanche raccontare le angherie subite ai genitori».





