Rahul e Usha Teoli/ Giacca rossa per loro, lui: “Sono qui per mia sorella e..”

Rahul e Usha Teoli sono la dolcezza di questo Collegio 5. Se Rahul sembra quasi trascinarsi a stento in questa sua avventura nel docureality di Rai2, Usha è un po’ più positiva e propositiva ed è sempre pronta a mettersi in gioco. La conferma è arrivata proprio settimana scorsa quando i due sono riusciti a presentarsi davanti al Preside proprio per conoscere il proprio destino e, in particolare, la famosa decisione sulla giacca rossa con la consegna delle prime pagelle. Per fortuna entrambi i fratelli sono riusciti a passare oltre uscendo dall’ufficio del Preside con addosso la giacca ma, la differenza, è che lui quando ha lasciato la scuola e ha abbracciato i suoi compagni, ha spiegato anche di essersi impegnato per sua sorella e di essere felice quando lei è felice.

La storia di Rahul e Usha Teoli

La storia di Rahul e Usha Teoli è stata al centro di questa prima parte dell’edizione de Il Collegio 5. Già nel video di presentazione Rahul ha spiegato di essere entrato proprio per amore di sua sorella che negli anni in cui sono rimasti soli le ha fatto da mamma portando il pane a casa e andando a lavorare. Il loro carattere per questo è molto diverso e i loro genitori adottivi ne sono certe: Usha è brava e posata mentre Rahul è vivace e irrequieto. Lo stesso papà adottiva rivela poi che Rahul aveva paura quando è stato adottato perché aveva paura di fidarsi degli altri. I due hanno avuto modo di raccontare la loro vita e le loro emozioni nelle puntate scorse de Il Collegio 5 tanto che Usha si è sciolta in lacrime pensando al bullismo subito per il colore della sua pelle e della sua situazione, ma adesso è davvero tutto in discesa per loro?



© RIPRODUZIONE RISERVATA