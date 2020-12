Rahul Teoli espulso da Il Collegio 5/ Insulta il professor Maggi e viene cacciato!

Si scatena il caos nel Collegio quando Rahul Teoli legge i versi del suo componimento ‘satitrico’ al professor Maggi. La nuova puntata del programma di Rai 2 vede un duro scontro tra il ragazzo che, senza particolare motivazione, attacca con forza Maggi, sfidando la sua autorità e insultandolo. Il professore cerca di comprenderlo e placare la sua ira senza riuscirci. Così, quello che doveva essere un simpatico compito, porta invece ad un grave provvedimento disciplinare per Rahul. Il ragazzo è furioso e solo dopo un po’ riesce a calmarsi e prendere la decisione di chiedere scusa, recandosi di persona dal preside. Non trovandolo nel suo studio, Rahul decide di scrivergli una lettera.

Rahul Teoli cacciato dal Collegio 5: il prof Maggi lo salverà?

“Io vorrei crescere e so che il Collegio potrebbe aiutarmi. – scrive Rahul Teoli nella sua lettera al Preside, per poi aggiungere – Io chiedo una cosa che non faccio quasi mai: scusa, a lei signor Preside e soprattutto al professor Maggi. Voi avete visto la mia sindrome di Peter Pan e la vedete però come una cosa brutta. – così conclude – Arriviamo a un compromesso: voi mi aiutate a crescere, io vi aiuto a trovare il bambino che è in voi.” Una lettera, questa, che non basta però a farsi perdonare per quanto detto. Rahul è costretto a prendere la sua valigia, salutare tutti e lasciare Il Collegio 5 definitivamente. Al cancello trova però proprio il prof Maggi che vuole parlargli: cosa accadrà? C’è ancora una speranza?



