Rahul Teoli/ Espulso ne Il Collegio 5, anzi no.. Maggi lo perdona!

Rahul Teoli espulso ne Il Collegio 5, anzi no..

Rahul Teoli è stato protagonista della scorsa puntata de Il collegio è non certo per la sua educazione o per le nuove emozioni che solitamente lui e sua sorella ci sanno regalare, ma perché ha davvero combinato di tutto fino a quando non è stato preso di mira dal preside e non solo. Cosa è successo di così grave da ridurre anche la sorella in lacrime? E’ presto detto. Rahul Teoli ne Il Collegio 5 è stato espulso, almeno per un po’. Pomo della discordia è il momento della satira, quello in cui i collegiali sono chiamati a scrivere un tema satirico sul corpo docente oppure sui sorveglianti che popolano il Collegio. A quel punto se Andreini si scatena contro tutti per vendicarsi del suo secondo posto della scorsa settimana, Rahul Teoli va oltre e carica sul testo una certa rabbia che va ben oltre il divertimento e la satira sfidando addirittura gli stessi professori. A quel punto proprio Maggi che ha assegnato i compiti ai ragazzi, chiede a Rahul se vuole essere accompagnato al cancello e scoppia la polemica. Mentre i suoi compagni cercano di farlo ragione, la sorella Usha si sciogli in lacrime e così lui prova a salvarsi in calcio d’angolo andando in presidenza e scrivendo una lettera di scuse al preside che però non è nel suo ufficio.

Rahul Teoli perdonato da Andrea Maggi, il giovane chiede scusa e…

Il suo destino però sembra segnato e mentre i compagni piangono lui viene espulso e mandato via dalla scuola. Alla fine, però, il perdono è arrivato perché proprio mentre lui stava andando via, Maggi si è presentato al cancello per parlare con lui e chiarire un po’ la situazione. Risultato? Rahul Teoli ha ottenuto un periodo di isolamento e poi è tornato dai compagni che hanno avuto modo di riabbracciarlo durante la grigliata in occasione di un momento commemorativo di Falcone e Borsellino. Adesso imparerà ad abbassare un po’ la cresta e comportarsi meglio? Lo stesso preside gli è andato incontro convocando i suoi genitori che hanno avuto modo di sgridarlo un po’ ma anche di abbracciarlo in fondo, alla fine dei conti, lui ha deciso di accettare per amore dell’amata sorella.



