Rahul Teoli/ Il bacio e la complicità con Luca Zigliana (Il collegio 5)

Rahul Teoli è uno degli alunni della nuova edizione de Il Collegio 5, il docu-reality di successo in onda il martedì in prima serata su Rai2. La quinta edizione del reality show è ambientata nel 1992 e tra i concorrenti c’è anche Rahul, un ragazzo nato in India che condivide questa sua prima esperienza televisiva con la sorella Usha. Rahul e Usha, infatti, sono fratello e sorella e sono nati in India. Un’infanzia difficile quella vissuta dai due: il padre ha il vizio dell’alcool e picchia la madre che, dopo ripetute violenze, decide di abbandonarli. I due ragazzi prima trovano rifugio a casa degli zii, ma è il padre a dar loro il colpo di grazia visto che li abbandona quando hanno rispettivamente 3 e 4 anni su un treno. Rahul e la sorellina finiscono così in un orfanotrofio e non nascondono di aver vissuto un’infanzia complicata. Per fortuna ci sono sempre stati l’uno per l’altra e Rahul, che è il più piccolo, non nasconde di essere stato cresciuto e aiutato tantissimo dalla sorella. Un rapporto speciale quello che lega fratello e sorella che ad un certo punto della loro vita hanno deciso di lasciare l’India e arrivare in Italia dove hanno trovato l’amore in un famiglia che nel 2011 ha deciso di adottarli. Una nuova vita per Rahul e Usha che caratterialmente sono molto diversi: lei è rigorosa e rispettosa, mentre Rahul deve imparare a rispettarle di più!

Rahul Teoli de Il collegio: l’amicizia con Luca Zigliana

Oggi Rahul Teoli e Usha vivono a Piombino, in provincia di Livorno, e insieme hanno deciso di partecipare alla nuova edizione de “Il Collegio 5” su Rai2. I due fratelli “insperabili” sono tra i protagonisti del docu-reality diventato da anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi. All’interno al del Convitto Regina Margherita di Anagni, in provincia di Frosinone, Rahul si è dimostrato sin da subito poco rispettoso delle regole. Durante l’ultima puntata, infatti, il ragazzo è stato messo in punizione dalla professoressa dopo che con l’amico Luca Zigliana ha sporcato il bagno con alcune scritte. I due sono stati beccati perchè il ragazzo indiano si è firmato con Sun, il suo soprannome. Una volta individuati i colpevoli del gesto, Rahul e Luca sono stati puniti a scrivere sulla lavagna della classe una frase in pieno stile Bart Simpson. Ma non finisce qui, visto che poco dopo i due ragazzi sono stati protagonisti di un altro gesto. Luca e Rahul, infatti, giocando ad obbligo e verità si sono scambiati un bacio sulla bocca facendo così portavoce di un bellissimo messaggio sull’amore universale. I due però sono solo amici, visto che entrambi non hanno mai nascosto di essere due grandi “amanti” delle belle ragazze!



© RIPRODUZIONE RISERVATA