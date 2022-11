Rai 4K al via: nuovo canale Ultra HD per i Mondiali in Qatar/ Ecco come vederlo

La Rai ha ufficialmente acceso il suo canale in 4K. Si trova al numero 101 del digitale terrestre e si chiama semplicemente Rai 4K. La scelta della televisione pubblica di introdurre un nuovo canale in formato Ultra HD la si deve all’inizio imminente dei mondiali di calcio in Qatar, che scatteranno dal prossimo 20 novembre, per circa un mese di partite. Tutti gli appassionati potranno così godersi i match del torneo in una versione a dir poco eccelsa. Come riferisce Punto-informatico.it, il nuovo canale Rai 4k è di fatto un ibrido (termine preciso HbbTv Hybrid Broadcast Broadband TV), in quanto utilizza un flusso di dati provenienti da internet, di conseguenza la smart tv interessate dovrà essere connessa alla rete per poter ricevere e visualizzare il segnale.

Per trovare il nuovo canale è necessario effettuare una risintonizzazione. “Durante le partite – le parole di Stefano Ciccotti, Chief Technology Officer di Rai, a Digital-News – estenderemo la ricezione della versione Ultra HD a chi ha queste cose: Smart TV di ultima generazione 4K con un HbbTV 2.0 attivo. Lo hanno praticamente tutti. Questa deve essere collegata all’antenna e a Internet. E a casa ci deve essere un’ottima connessione. Questo è importante perché trasmetteremo 15 Mb/s. Quindi il segnale sarà davvero di alta qualità”.

RAI 4K AL VIA: ECCO COME VISUALIZZARLO VIA PC FIN DA SUBITO

Ovviamente per poter vedere il nuovo Rai 4K dovremo essere dotati di una televisione o di un monitor pc compatibile con tale risoluzione, altrimenti non riusciremo a visualizzare nulla. Inoltre, lo stesso canale è già accessibile da computer, cliccando su questo indirizzo.

Il primo evento che verrà trasmesso da Rai 4K sarà la partita della ore 17:00 del prossimo 20 novembre, leggasi la sfida fra Qatar ed Ecuador, match che aprirà lo stesso campionato del mondo di calcio 2022, visibile tra l’altro anche in chiaro su Rai 1. Il nuovo canale Rai 4K rappresenta di fatto una sperimentazione con l’obiettivo di migliorare sempre di più l’offerta, e non va confuso con il canale 210 via satellite della Rai, anch’esso in 4K, e attivo da tempo su tivùsat.

