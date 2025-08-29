Prosegue il rafforzamento del Canale Nove che per il palinsesto autunnale si assicura due tra i volti più amati dai telespettatori.

Un’estate di sorprese televisive scuote la Rai. Eccoli a due a due i due volti iconici della tv di servizio stanno cambiando scena e guardando anche altrove, su Canale Nove, il canale di Discovery che non smette di sfidare i grandi network italiani. E allora eccovi qui due innesti in più che sicuramente si muoveranno anche molto nelle scelte del pubblico di telespettatori.

Negli ultimi anni Canale Nove, il terzo canale nazionale del Paese, ha adottato una strategia aggressiva che consiste nel rubare talenti a Rai e Mediaset. Dopo aver già avuto come ospiti Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e addirittura Amadeus, la rete del gruppo Discovery non si ferma. La formula: libertà di scrivere, possibilità di sperimentare e i contanti.

Due volti noti della Rai sul Nove

Gigi Marzullo, conduttore per lungo tempo delle trasmissioni serali e notturne dell’emittente, negli ultimi mesi aveva visto ridursi drasticamente il suo spazio in palinsesto, scendendo da tre programmi a uno soltanto. Anche la scelta dei vertici Rai di ridurre alcuni programmi culturali, in quanto non hanno abbastanza ascolti, non va giù a non pochi conduttori.

Marzullo ha quindi deciso di cedere alle lusinghe di Fabio Fazio e farà parte del talk show della domenica Che Tempo che Fa come ospite fisso, contrassegnando di fatto un addio a Rai dal prossimo settembre.

Diversa la situazione di Mara Venier, storico volto di Domenica In, per cui la conduttrice ha previsto una clausola speciale nel nuovo contratto. La conduttrice sarà ancora alla guida della trasmissione domenicale sul canale Rai 1, oltre a girare altre puntate del programma Che Tempo che Fa, e potrà così rimanere sui teleschermi della tv pubblica pur sfruttando ulteriori possibilità televisive.

Così la Venier si può tenere l’icona Rai, sfruttare allo stesso tempo la ribalta ancor maggiore offerta da Discovery. Il palinsesto della domenica viene completamente in mano sua dopo che Gabriele Corsi ha rifiutato l’offerta di farle da spalla e la conduttrice è libera di gestire a pieno il suo spettacolo.

La mossa di Marzullo e la clausola di Venier stanno a testimoniare quanto Canale Nove stia mettendo sotto pressione la Rai. La rete di Stato, alle prese con ascolti scarsi e l’obbligo di rivoluzionare palinsesto e cast, si trova infatti a dover fronteggiare una concorrenza sempre più aggressiva, che attira via le facce più celebri e amate del suo pubblico.

Se da una parte Discovery capitalizza su libertà creativa e glam dei suoi contratti per attrarre il talento, anche Rai deve far fronte alla riorganizzazione palinsestoria e alla cancellazione di spazi riservati ad alcuni storici conduttori.