Rai, blackout in montagna: canali oscurati/ Cosa è successo: fulmine su ripetitore

Si è verificato un blackout in montagna con i canali della Rai oscurati da stamattina. Ci troviamo a Portogruaro e mezzo Friuli dove i tre canali principali sono diventati improvvisamente indisponibili. L’impianto principale di Castaldia, che si trova tra le montagne di Piancavallo ad Aviano è guasto ormai da ore probabilmente a causa del maltempo. Pare infatti che un fulmine abbia colpito l’impianto, danneggiando di fatto alcuni dei trasmettitori presenti. Sono state numerose le segnalazioni che hanno portato i tecnici della Rai a intervenire tempestivamente anche se al momento le tre reti della tv di Stato non sono ancora tornate a disposizione dell’utenza friulana. Staremo a vedere se domani si potrà finalmente archiviare questo disagio.

Rai, blackout in montagna: canali oscurati, problemi non solo sulla tv di Stato

Il maltempo ha creato un vero e proprio blackout in montagna con l’oscuramento anche di altri canali oltre ai tre principali della Rai. Infatti sono andati in tilt anche Canale Italia e Telefriuli. Quest’ultima è l’unica rete che è tornata a vedersi nelle zone tra io mezzo Friuli e il Portograurese. L’area che è stata colpita da queste complicazioni è piuttosto estesa e dunque sono numerose le segnalazioni e le polemiche in merito. Difficilmente quando capitano situazioni del genere soprattutto quando c’è di mezzo la televisione di Stato che interviene con tempi celeri per superare questi problemi. Sono passate diverse ore e il mancato ritorno del segnale ha preoccupato diverse persone in tutta l’aria del friulano colpita.

