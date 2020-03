RAI, CAMBIANO I PALINSESTI/ Saltano “Prova del Cuoco” e “Vieni da me”

L’emergenza coronavirus stravolge anche la programmazione televisiva di Rai 1. Stefano Coletta, fresco direttore dell’ammiraglia della tv di Stato, ha comunicato il cambio di palinsesto che entrerà in vigore a partire da venerdì 13 marzo. Interrotta la Prova del Cuoco, con Storie Italiane che dunque si prolungherà dalle 10.00 alle 13.20, dunque a ridosso dell’inizio del tg delle 13.00. Da lunedi 16 marzo invece al posto del consueto appuntamento con Vieni da me condotto da Caterina Balivo andrà in onda La vita in diretta che, quindi, inizierà alle 14.00 e terminerà alle 15.40 circa nella prima parte, per poi proseguire con la sua seconda parte fino alle 18.40. Ci sarà invece la conferma dei Soliti Ignoti con Amadeus al timone fino a sabato 14 marzo, con eccezione della puntata di venerdì 13 marzo che sarà trasmessa in replica. Da domenica 15 marzo spazio invece alle repliche vista l’impossibilità di girare nuove puntate, lo stesso accadrà per l’Eredità che concluderà le nuove puntate già registrare il 22 marzo, per poi proseguire a sua volta in replica.

RAI SOSPENDE ANCHE GIGI MARZULLO

Anche un volto storico della tv di Stato come Gigi Marzullo sarà costretto a sospendere le registrazioni dei suoi programmi, così come da venerdì 13 saranno sospese le registrazioni di Buongiorno benessere. Tra le comunicazioni del direttore Stefano Coletta anche un cambio di studio per A ruota libera, non più registrato nello storico Tv3 ma che troverà a giorni una nuova location, né si svolgeranno prove per Uno mattina in famiglia e Italia Sì. A causa dell’emergenza legata a COVID-19 gli stravolgimenti sono all’ordine del giorno ed i palinsesti saranno dunque soggetti ad altri cambiamenti che potranno riguardare anche le trasmissioni più popolari. Rai 1 ha comunque intenzione di mantenere il massimo bilanciamento nella sua programmazione, cercando di intrattenere ed informare gli italiani in questo difficile momento privilegiando le trasmissioni senza la presenza del pubblico in studio, con un occhio di riguardo alla distribuzione di mascherine e all’igienizzazione degli studi televisivi dei vari programmi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA