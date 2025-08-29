La Rai ha scelto di chiudere un altro programma e tale decisione, per i modi in cui è arrivata la notizia, ha scatenato la reazione del conduttore.

La Rai ha scelto di non trasmettere più determinati programmi nel palinsesto 2025/2026 e a farne le spese sono stati anche conduttori storici dell’azienda come Gigi Marzullo, Pino Strabioli a Luisella Costamagna. Una decisione, quella dei vertici di Viale Mazzini, arrivata per dei tagli operati per 25 milioni di euro. Nelle scorse ore è così arrivata anche la notizia della cancellazione di un altro programma che ha scatenato la reazione del conduttore.

Giù la maschera, programma ideato e condotto da Marcello Foa, ex presidente della Rai e trasmesso da Rai Radio1 con la partecipazione di ospiti, opinionisti e personalità di spicco, non andrà più in onda. Foa, dopo aver saputo della cancellazione del suo programma dai media, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video in cui commenta tale scelta dei vertici di Viale Mazzini.

La Rai cancella Giù la maschera: la reazione di Marcello Foa

“Ebbene sì, quel che era inaspettato è accaduto. Giù la Maschera è stata cancellata dal palinsesto di Rai Radio 1. Era un programma libero e indipendente. Evidentemente troppo libero e troppo indipendente. Sono ovviamente molto colpito, molto amareggiato per quel che è accaduto. Giù la Maschera è un programma che ho ideato due anni fa e che avevo condotto alternando al mio fianco tre giornalisti e intellettuali di grandissimo spessore come Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Giorgio Gandola e all’inizio anche Luca Ricolfi. Lo scopo era bello, di autentico servizio pubblico. C’era un solo argomento al giorno, noi lo affrontavamo mettendo a confronto diverse persone che avevano opinioni completamente diverse su quell’argomento e cercando di essere intellettualmente coraggiosi, dunque affrontare con il giusto tono di voce anche argomenti che gli altri canali o gli altri media non affrontavano. Da qui il successo della trasmissione e da qui un anno fa la decisione di Rai Radio 1 addirittura di potenziare questo programma”. Comincia così il lungo video pubblicato da Marcello Foa che poi si chiede quali siano i motivi della cancellazione del programma.

“Perché? Beh molto semplice. È cambiato il direttore di Rai Radio 1 e come sempre accade in queste circostanze in Rai i partiti politici hanno messo la loro voce per cercare di influenzare il palinsesto. Quel che però è accaduto è abbastanza sconcertante, perché il sottoscritto è l’ex presidente della Rai, non ho avuto notifica della decisione presa, l’ho appresa per caso dai media e poi attenzione, punto molto importante altri programmi sono stati confermati, quello principale a essere stato cancellato è proprio Giù la Maschera, il che purtroppo la dice lunga perché io ho cercato nel condurre questa trasmissione di interpretare quella che è la mia visione di servizio pubblico, dunque di essere autenticamente plurale, di non aver paura di alcuna opinione e naturalmente questa decisione mi amareggia proprio e soprattutto per la Rai che non dovrebbe comportarsi in questa maniera. Allora, permettetemi di ringraziare Peter Gomez, Alessandra Ghisleri e Giorgio Gandola e la squadra dietro le quinte. Resta il mio rammarico di non poter continuare questa bellissima avventura con loro, però la mia battaglia per un giornalismo davvero indipendente, autorevole, non urlato, ma sincero, continuerà e di questo non dubitate”, conclude.