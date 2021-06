Rai: “Cosa fanno le donne meglio degli uomini?”/ Polemica per il sondaggio “Triste..”

Sabato 29 novembre, in prima serata, Raiuno ha trasmesso l’ultima puntata di Top 10, il programma condotto da Carlo Conti che, attraverso varie classifiche, ha svelato i gusti degli italiani nella musica, in cucina o nello sport. Tante le classifiche proposte durante la serata tra le quali, tuttavia, una ha scatenato la polemica. Carlo Conti, infatti, alla squadre femminile formata da Caterina Balivo, Andrea Delogu ed Emanuela Aureli e alla squadra maschile formata da Max Giusti, Flavio Insinna e Pupo, ha chiesto di stilare la classifica delle “cose che le donne sanno fare meglio degli uomini”. A far torcere il naso agli utenti del web sono state soprattutto le prime posizioni. Secondo il sondaggio, infatti, le donne sarebbe più brave degli uomini nel «prendersi cura della casa», al «fare più cose insieme» e a «prendersi cura degli altri».

New Amsterdam 3/ Anticipazioni episodi oggi, 1 giugno: il Covid in ospedale!

La polemica per il sondaggio di Top 10

A distanza di giorni dalla messa in onda dell’ultima puntata di Top 10, il sondaggio continua ad essere al centro della polemica come riporta il portale Open Online. A criticare la scelta della Rai di mandare in onda tale sondaggio è Federconsumatori. «Il servizio pubblico radiotelevisivo ha segnato un’altra triste pagina dello spettacolo all’insegna del sessismo» – fa sapere Federconsumatori. «La Rai deve erogare un servizio pubblico che rispetti precisi criteri di qualità. Anche il contratto di servizio sancisce che vanno promossi una società equa, inclusiva, solidale e rispettosa della diversità, la diffusione di informazioni volte a formare una cultura della legalità, il rispetto della diversità di genere e di orientamento sessuale, la promozione e la valorizzazione della famiglia, delle pari opportunità, del rispetto della persona, della convivenza civile, del contrasto ad ogni forma di violenza», riporta ancora Open Online.

LEGGI ANCHE:

Brad Pitt e Andra Day stanno insieme?/ "Flirtavano durante la cerimonia degli Oscar"Alessio Bernabei "Dipendente da un amore malato"/ "Venivo manipolato e ricattato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA