La nuova stagione televisiva promette una serie di colpi di scena per entrambe le emittenti televisive, cosa vedremo e cosa cambierà

La nuova stagione televisiva è ormai alle porte e le principali emittenti televisive italiane – Rai e Mediaset – hanno presentato già da qualche settimana i prossimi palinsesti televisivi. Per entrambe sono previste tante novità, ma anche qualche addio e soprattutto diversi cambiamenti. La “lotta agli ascolti” è sempre in corso e proprio per questo ognuna ha “sfoderato le migliori armi” per conquistare il pubblico.

Cosa vedremo sulla Rai e su Mediaset a settembre? Quali programmi nuovi? Quali saluteranno per sempre il pubblico? Tutto quello che si deve sapere sulla prossima stagione televisiva. Dalle novità alle conferme, cosa dobbiamo aspettarci.

Programmi tv a settembre, cosa vedremo sulla Rai e su Mediaset

Per quanto riguarda la Rai a settembre ci saranno una serie di cambiamenti, il primo dovrebbe riguardare Domenica IN, che sarà condotto sempre da Mara Venier ma dovrebbe esserci anche un co-conduttore. Si era parlato di Gabriele Corsi, ma la sua presenza è sfumata, per cui al momento non si sa chi affiancherà la storica padrona di casa.

Confermati anche i programmi di successo come La Vita in Diretta, Affari Tuoi, Stasera Tutto è Possibile, quest’ultimo sarà condotto ancora da Stefano De Martino a differenza di come era stato ipotizzato tempo fa. Tornerà anche E’ sempre Mezzogiorno con Antonella Clerici, così come Storie Italiane con Eleonora Daniele, confermato anche Tale e Quale Show, il cui cast è già stato presentato e logicamente ci sarà il Festival di Sanremo. Per la kermesse musicale, però, potrebbero esserci una serie di novità, tra queste potrebbe cambiare città, cosa che si saprà nelle prossime settimane.

Per la prossima stagione televisiva ci saranno tante novità anche a Mediaset, tra i vari programmi confermati c’è anche Pomeriggio Cinque dove, però, ci sarà un cambio di guardia, con l’arrivo di Gianluigi Nuzzi, un grande cambiamento per l’appuntamento pomeridiano di Canale Cinque. Assisteremo, poi, a un grande ritorno, quello di Simona Ventura, che condurrà il Grande Fratello.

Per la prossima edizione il reality dovrebbe vivere una sorta di “ritorno alle origini” con concorrenti estranei al pubblico e una durata ridotta rispetto agli ultimi anni. Confermati i programmi di Maria De Filippi, a settembre rivedremo Tu Si Que Vales, le cui registrazioni sono già iniziate, Uomini e Donne e Amici. La grande novità per quanto riguarda i palinsesti Mediaset riguarda proprio Striscia la Notizia, che non tornerà con l’inizio della nuova stagione televisiva.

Il tg satirico, infatti, dovrebbe ripartire a novembre, per lasciare spazio in access prime time a Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna che sta ottenendo un successo strepitoso. E’ noto come Mediaset stia cercando di recuperare ascolti in una fascia in cui la Rai con Affari Tuoi fa praticamente record di ascolti.