L’elezione di Papa Leone XIV cambia i palinsesti Mediaset e Rai

Con l’elezione di Papa Leone XIV, la Rai e Mediaset hanno stravolto immediatamente i palinsesti sospendendo la messa in onda dei programmi inizialmente previsti per dare spazio a speciali dedicati all’elezione del nuovo Pontefice. Grandi cambiamenti su Raiuno dove, la puntata de La vita in diretta è stata interrotta per lasciare spazio al TG14 che ha seguito tutta la fase successiva all’elezione del Papa. E’ saltata, così, anche la puntata odierna dell’Eredità ma è in prima serata che cambia totalmente la programmazione. L’intrattenimento, infatti, lascia spazio ai programmi di informazione per raccontare chi è Robert Francis Prevost, primo Pontefice americano.

Perché Che Dio ci aiuti non va in onda oggi 8 maggio 2025/ Ecco quando torna con l'ultima puntata

Salta, su Raiuno, la puntata odierna di Affari tuoi e l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 8 che slitta a giovedì 15 maggio 2025. Non salta, invece, in prima serata su Raitre il debutto della nuova edizione di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Piero Chiambretti.

Cosa cambia nel palinsesto Mediaset con l’elezione di Papa Leone XIV

L’elezione di Papa Leone XIV stravolge anche il palinsesto Mediaset. Il cambiamento principale riguarda la prima serata di canale 5 dove salta la puntata odierna di Striscia la Notizia e la nuova puntata de Lo show dei record con Gerry Scotti. Al posto dei due programmi, va in onda L’abbraccio del Papa, speciale condotto da Cesara Buonamici.

Perché Lo show dei record oggi 8 maggio 2025 non va in onda/ Cambio palinsesto per Papa Leone XIV: nuova data

Su Rete 4, invece, confermata la messa in onda di “4 di sera” e “Dritto e Rovescio” di Paolo Del Debbio che, però, stravolgono la scaletta dedicando le puntate alla figura di Papa Leone XIV. Su La7, invece, serata dedicata al Papa con lo speciale condotto da Enrico Mentana. Una serata, dunque, quasi interamente dedicata alla figura del primo Pontefice americano che si è presentato al mondo non nascondendo la forte emozione nel suo primo discorso.