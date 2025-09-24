In Rai, sarebbe scoppiato l'amore tra due volti noti: chi sarebbe la nuova coppia nata dietro le quinte dell'azienda di Viale Mazzini.

Sul luogo di lavoro nascono spesso degli amori e, anche nel mondo dello spettacolo, nascono tante coppie sia davanti alle telecamere che dietro le quinte. Sono tante, infatti, le coppie che nascono all’interno dei programmi televisivi come accaduto a Bianca Guaccero e Giovanni Pernice che hanno da poco festeggiato un anno d’amore ma spesso le coppie nascono anche nei corridoi dei programmi televisivi. In Rai, in particolare, sarebbe scoppiato l’amore tra un conduttore e un’inviata Rai come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice… pubblicata sul numero del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 24 settembre 2025.

“E’ esploso l’amore tra Giuseppe Calabrese, per tutti Peppone e Bianca Luna Santoro. Lui è il conduttore di Linea Verde e Camper, lei è impegnata come inviata in diversi programmi di Raiuno. Insieme, sono stati avvistati anche dietro le quinte della finale di Miss Italia a Porto San Giorgio dove Bianca era impegnata in giuria”, scrive Giuseppe Candela.

Chi sono Giuseppe Calabrese e Bianca Luna Santoro

Classe 1975, Giuseppe Calabrese, detto Peppone, è un ristoratore e un conduttore televisivo e si appassiona alla gastronomia sin da giovanissimo. Dopo il diploma al liceo classico, prosegue gli studi in giurisprudenza e, dopo varie esperienze lavorative, debutta debutta in televisione nel 2007 quando Antonella Clerici lo sceglie come inviato del suo programma La prova del cuoco. Conquista il pubblico italiano lavorando anche a Linea Verde.

Oggi, secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela, Giuseppe Calabrese, chiamato da tutti Peppone, avrebbe trovato l’amore in Bianca Luna Santoro anche se, per il momento, resta un’indiscrezione. I diretti interessati non hanno ancora commentato la notizia pubblicata dal settimana Chi.

