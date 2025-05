Rivoluzione in Rai, Elisa Isoardi verso il pomeriggio di Rai 1: grandi novità a Viale Mazzini, cosa c’è nel futuro della conduttrice.

Cambiamenti in vista nei corridoi di Viale Mazzini. Mentre si delinea il palinsesto della prossima stagione Rai, si registrano spostamenti significativi nei ruoli e nei volti della televisione pubblica. Se da un lato c’è chi, come Massimo Giletti, continua a ritagliarsi un piccolo spazio nonostante i successi, c’è anche chi è stato premiato dai vertici.

Tra i nomi emersi di recente spunta quello di Elisa Isoardi, che pare esser pronta a lasciare Linea Verde a “sostituire” Zia Mara Venier. Dopo diverse stagioni in viaggio per l’Italia, sarebbe giunto il momento per la conduttrice di dedicarsi a un nuovo progetto.

Il futuro di Elisa Isoardi, cosa condurrà su Rai 1

Secondo quanto anticipato da Dagospia, la Isoardi potrebbe sbarcare nella fascia pomeridiana di Rai 1 , intorno alle ore 14, con un nuovo people show. Il format, ancora top secret, andrebbe a sostituire Le stagioni dell’amore, progetto di Mara Venier mai decollato e già cancellato dai piani della rete.

Un cambio di passo per la Isoardi, che tornerebbe così a una conduzione in studio dopo gli anni passati tra mercati, agriturismi e aziende agicole. La scelta di affidarle un programma quotidiano nella fascia post-pranzo è di certo indicativa di una rinnovata fiducia in lei da parte dei vertici di Viale Mazzini, che puntano sulla sua esperienza e la sua capacità ben nota di entrare in empatia con il pubblico.

Non sono però emersi dettagli più precisi sul programma che Elisa andrà a condurre, quel che è certo è che il suo nuovo show dovrà vedersela con una concorrenza di tutto rispetto a Mediaset (il sabato pomeriggio, ad esempio, Silvia Toffanin con il suo Verissimo è in gradi di dare filo da torcere a chiunque). Sono in molti però ad aspettarsi grandi risultati dalla conduttrice piemontese.

Altre novità

Soffia aria di promozione anche per Incoronata Boccia, giornalista con un passato a TgR Sardegna, poi approdata al Tg1 e oggi conduttice su Rai 3 del programma Spes. Nonostate gli ascolti non eclatanti (l’1,6% di share), la Boccia potrebbe essere nominata nuovo capo ufficio stampa della Rai, prenndendo il posto di Fabrizio Casinelli.

Per quanto riguarda Lo stato delle cose, condotto da Giletti, il programma è stato riconfermato ma con una grande novità: passerà alla Direzione Cultura e alla Direzione Approfondimenti guidata da Paolo Corsini.

Infine, sul fronte Mara Venier le novità non mancano: Se da un lato il suo programma Le stagioni dell’amore è stato cancellato, la conduttrice ha invece riconfermato il suo ritorno a Domenica In, anche se probabilmente verrà affiancata da un co-conduttore in modo da rinnovare format e linguaggio.