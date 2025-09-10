Rai risponde al clan Celentano: “Sogniamo rivedere Adriano in tv, possibile serata speciale e importante festival”.

Claudia Mori ha fatto recapitare a Rai una lettera per chiedere chiarimenti sulla partecipazione di Adriano Celentano chiedendo all’amministratore delegato Giampaolo Rossi se fosse ancora interessato ad un suo progetto. La moglie del celebre ‘Molleggiato‘ ha scritto una lunga missiva intitolata “Il tempo se ne va“, con una richiesta ben definita: l’azienda pubblica ha ancora voglia di rivedere Celentano in un programma Rai?

La donna ha fatto presente che diversi mesi fa al Clan di Milano aveva incontrato anche Gianmarco Mazzi, con il quale aveva parlato di questo incontro e dei progetti in cantiere di Adriano Celentano. Lui si era mostrato molto interessato al lavoro del cantante e aveva promesso un appuntamento per concedere poi all’artista un ulteriore spazio in Rai. Eppure, tutto è saltato malamente.

Adriano Celentano a Sanremo 2026? “Un sogno rivederlo in Rai“

“Ad oggi, sono passati molti mesi, ancora nessun segnale di nessun genere da parte sua. Una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia“, ha scritto Claudia Mori, curiosa di sapere cosa ci fosse dietro a quelle promesse fatte poco prima. Il lungo silenzio è poi stato interrotto proprio da Giampaolo Rossi che ha prontamente risposto con queste parole: “Adriano Celentano è un pezzo della storia della cultura popolare italiana; per noi sarebbe un sogno rivederlo in Rai”. Ma non è finita qui, dopo la promessa di una serata tutta per lui su Rai 1, l’ad ha anche aggiunto: “Non ci accontentiamo del solo repertorio d’archivio ma vogliamo un rientro all’altezza della sua leggenda perché diventi un momento di festa per tutto il pubblico italiano”.

Pare, oltretutto, che Adriano Celentano verrà invitato al Festival di Sanremo 2026 per salutare il pubblico dopo anni d’assenza. In effetti il cantante non appare in televisione dal 2019, anno in cui andò in onda la serie Adrian su Canale 5, un prodotto che non aveva entusiasmato troppo il pubblico e che aveva messo una parvenza di fine all’attività televisiva dell’artista.