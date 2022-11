Rai, rissa nella sede di Milano/ Forze dell’ordine costrette a intervenire

Rai, rissa in Corso Sempione: cos’è successo

Rissa sede Rai di Milano sita in Corso Sempione nella mattinata di venerdì. A darne notizia è stato Dagospia, con un articolo del giornalista Alberto Dandolo, esperto di gossip e tv. Secondo quanto si legge nel pezzo, la rissa sarebbe avvenuta nel palazzo in cui vengono registrati diversi programmi Rai, nella sede di Corso Sempione. Venerdì mattina, intorno alle 6, alcune persone si sarebbero prese a pugni.

Non si tratta però di volti noti al piccolo schermo: né conduttori, attori e neppure addetti ai lavori. Si tratterebbe del personale delle pulizie. La rissa non sarebbe stata una cosa da niente, visto che sul posto sono dovute intervenire alcune volanti delle forze dell’ordine, chiamate per riportare la calma. Pare infatti che tra i collaboratori ci sia stata una lite piuttosto violenta, che i presenti non sarebbero riusciti a placare, essendo dunque costretti a far intervenire le forze dell’ordine per ristabilire la tranquillità.

Rai, rissa nella sede di Milano: “Alcune donne delle pulizie…”

Come si legge su Dagospia, “Due giorni fa alle 6 del mattino mega rissa nella sede Rai di Corso Sempione a Milano tra alcune donne delle pulizie. Se le sono date di santa ragione tanto che si è reso necessario l’intervento di alcune volanti delle forze dell’ordine. È proprio il caso di dire che in Rai volano stracci”. Non è però chiaro cosa sia accaduto e cosa abbia potuto scaturire la rissa tra il personale delle pulizie presente.

Non si tratta di certo della prima rissa nelle sede Rai. Già nel 2021, nella redazione sportiva di Saxa Rubra, due giornalisti se l’erano date di santa ragione. Il primo giornalista coinvolto, all’epoca 58enne, e il secondo, di 52 anni, avevano litigato per via di un condizionatore. Il primo, che segue la boxe, e il secondo, che invece lavora sul calcio, sarebbero passati dalle parole ai fatti: la lite sarebbe così degenerata con delle botte, tanto che uno dei due era anche finito anche in ospedale con sette giorni di prognosi.

