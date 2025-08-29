E' stato uno dei format più amati dal pubblico e adesso lo rivedremo in onda su Rai 2, le parole del conduttore che spiazzano

Uno dei programmi che all’epoca fu davvero innovativo è pronto a tornare in televisione, o meglio una sua rivisitazione andrà presto in onda su Rai 2. Il conduttore che era al timone di quel format così entusiasmante, ma anche geniale, che subito conquistò i telespettatori, ha parlato di questo “passaggio di consegne”, sorprendendo tutti.

Quel programma è andato in onda per ben cinque edizioni, tra il 1999 e il 2017, e adesso tornerà in una veste del tutto nuova. Cambierà anche il nome poiché, come abbiamo detto, il format che arriverà sulla Rai sarà ispirato a quel programma, ma il concept pare che sia praticamente lo stesso.

I The Jackal in tv con Gli Scatenati, le parole di Paolo Bonolis

Il gruppo di comici napoletani è pronto a tornare in tv con il programma Gli Scatenati, ispirato al programma Chi vuole essere Peter Pan? di Paolo Bonolis. Un appuntamento che avrà come protagonisti i bambini, con il loro entusiasmo e quella spontaneità travolgente, gli ingredienti giusti per un programma di successo.

Paolo Bonolis in una recente intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni ha parlato del suo storico programma e di questa sorta di “passaggio di consegne” avvenuta con i The Jackal. L’ex marito di Sonia Bruganelli ha chiarito di non provare alcun rancore nei confronti del gruppo di comici napoletani, diventati famosi prima sul web e poi sul piccolo schermo. Anzi, per loro ha avuto parole di sostegno e stima professionale. Gli Scatenati sarà una new entry nel palinsesto autunnale Rai, a condurre “i giochi” saranno Ciro Priello, Fabio Balsamo, Gianluca Colucci, conosciuto come Frù e Aurora Leone.

“Gli auguro tutto il bene possibile“, è questo l’augurio che Paolo Bonolis ha fatto ai The Jackal dalle pagine del sopracitato settimanale. Ha poi spiegato come sia contento per il gruppo napoletano, poiché è molto bello vedere dei giovani dedicarsi a ciò che gli piace. Quando gli è stato chiesto se guarderà in televisione Gli Scatenati, il famoso conduttore romano ha ironizzato dicendo: “Dipende se quella sera giocherà l’Inter oppure no”.

Gli Scatenati andrà in onda dal mese di novembre in prima serata su Rai 2 e con molta probabilità, visto il successo avuto da Chi vuole essere Peter Pan?, anche questa versione del programma nuova ma simile potrebbe conquistare il pubblico. I The Jackal sono seguitissimi sui social e anche in televisione hanno dimostrato di avere stoffa da vendere e di riuscire a intercettare un grande numero di telespettatori. Non è un caso, infatti, che la Rai abbia deciso di puntare su di loro, un esperimento che potrebbe essere l’inizio di una lunga collaborazione, magari in futuro anche con altri programmi.