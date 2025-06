Grossi cambi in casa Rai, la tv di stato starebbe preparando, come riportato da DavideMaggio.it, una serie di importanti novità per la prossima stagione tv. Sarebbero in arrivo infatti dei grossi tagli e a farne le spese potrebbero essere alcuni dei format storici, con volti anche molto noti della tv. Un risparmio necessario e voluto che potrebbe aiutare a conservare 25 milioni di euro in casa Rai. DavideMaggio rivela in anteprima del taglio di circa 25 milioni di euro per i prossimi palinsesti autunnali della Rai. A farne le spese saranno principalmente diversi programmi delle terze serate. Un addio (o un arrivederci), dunque, a Gigi Marzullo con Sottovoce (Rai 1, terza serata del lunedì-giovedì), Cinematografo (Rai 1, terza serata del venerdì), Applausi (Rai 1, terza serata del sabato), Milleunlibro (Rai 1, terza serata della domenica); a Monica Setta e alla strampalata Generazione Z (Rai 2, terza serata del giovedì) ma non a Storie di Donne al Bivio che è in seconda serata; a Luisella Costamagna e al suo rigido Tango (Rai 2, terza serata del venerdì).

Una rivoluzione sui canali Rai che potrebbe inglobare anche Citofonare Rai2, il programma condotto da Simona Ventura e Paola Perego sembra essere infatti a forte rischio per la prossima stagione. I numeri non sembrano aver convinto in casa Rai e la necessità di tagli potrebbe portare portare a rivoluzioni a sorpresa.

Rai, rivoluzione inarrrestabile: a rischio anche Pino Strabioli

Non solo i format notturni, a tremare in casa Rai sono anche altri programmi e volti noti della tv italiana. A farne le spese potrebbero essere anche alcuni programmi del daytime come Il Caffè di Pino Strabioli (Rai 1, domenica mattina) e Rebus di Giorgio Zanchini (Rai 3, domenica pomeriggio).

Vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi, intanto in casa Rai continua a soffiare aria di grandi cambiamenti e novità, la prossima stagione potrebbe essere davvero rivoluzionaria e con un ricambio di aria inatteso.