Rai, Sergio “No censure, più pluralismo”/ “Spiace per chi è andato via senza motivo…”

È alla guida della Rai da pochi giorni, ma sono già successe tante cose. Di sicuro, Roberto Sergio non ha voluto né cancellare né ridimensionare qualcuno. Ma non ci sta neppure a sentir parlare di una Rai in stile Telekabul o TeleMeloni d’Italia. «Il mio primo atto in cda è stato quello di confermare tutti i programmi: a cominciare da Cartabianca, Mezz’ora in più e Report», rivendica nell’intervista a La Stampa. A proposito di Fabio Fazio, il nuovo amministratore delegato della Tv di Stato ricorda che si conoscono dai tempi del Gioco del Lotto. «Una vita, dagli anni novanta, siamo amici e l’ho ringraziato». Non è un caso se ha annunciato l’addio il giorno prima del suo insediamento. Per Roberto Sergio è stato un segno di attenzione: «Un modo per dire che questa gestione non c’entra nulla». Peraltro, il contratto di Fazio è rimasto a lungo fermo sulla scrivania di Fuortes. «Se per tre mesi non si è negoziato il rinnovo, Fazio giustamente ha valutato altre offerte commerciali ed professionali».

Ora il nuovo timoniere della Rai deve concentrarsi sul far ripartire l’azienda: «Il mio compito è quello di traghettarla fino alla fine del mandato». La Tv di Stato resta un patrimonio pubblico, in quanto tale è necessaria una corretta rappresentazione del dibattito politico. Il riferimento in questo caso è alla vicenda di RaiNews24, che ha trasmesso in diretta il comizio del centrodestra a Catania. «Nel mio compito non c’è l’indicazione, né la richiesta di censurare qualcosa o qualcuno», precisa il capo azienda Roberto Sergio. Il vero esame saranno i nuovi format di approfondimento e i conduttori.

Questa è la fase del toto nomi, ma ci sono più ipotesi che certezze, con un palinsesto da costruire e pensare. «Presto, ancora troppo presto per conferme o smentire ma siamo al lavoro», assicura Roberto Sergio a La Stampa. L’amministratore delegato della Rai però si ritiene fortunato, perché conosce bene l’azienda, così come pregi e difetti di chi ci lavora. «Insomma, conosco quelli bravi e anche quelli meno bravi: cercheremo di utilizzare il meglio che c’è per rendere la Rai leader negli ascolti e nel rispetto del pluralismo». Mentre si vocifera di un ritorno di Massimo Giletti da gennaio, Roberto Sergio pensa a far ripartire il comitato editoriale «per confrontarci e discutere al meglio gli obiettivi editoriali». Formato da Sergio, il direttore generale e tutti i direttori di genere, il comitato editoriale era in realtà sparito, dunque quello voluto dall’ad è un ritorno della collegialità. «Alle riunioni ci sarà il direttore della distribuzione, Stefano Coletta che mi ha ringraziato per il ruolo che gli ho proposto nella nuova squadra di vertice. Per citare un professionista che secondo le accuse avremmo epurato».

A tal proposito, Sergio ci tiene a ribadire di non «aver rimosso nessuno dall’incarico senza ricollocazione. Ognuno ha avuto proposte e altro ruolo di rilievo dentro l’azienda». Ad esempio, è stata trovata una soluzione per Giuseppe Carboni, ex direttore del Tg1. «Ora, non posso preoccuparmi anche per quelli che nessuno pensava di rimuovere ma che hanno scelto di lasciare l’azienda perché dicono di sentirsi minacciati, ma da chi… Il mio obiettivo sono rilancio dell’azienda, ascolti, mercato». Roberto Sergio non si sbilancia neppure sui rumors che riguardano Nicola Porro e Luisella Costamagna. «In appena nove giorni abbiamo fatto le nuove nomine, l’accordo con i sindacati per la revoca dello sciopero e per la prima volta nella storia un Papa è entrato in uno studio televisivo, se vi sembra poco…».











