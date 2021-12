Rai, Soldi e Fuortes hanno il Covid/ Pres e ad isolati: ieri han visto Sala e Fontana

Soldi e Fuortes hanno il Covid: presidente e amministratore delegato della Rai sono risultati positivi al Coronavirus nelle scorse ore e la notizia è stata già battuta dalle principali agenzie di stampa nazionali. In base alle poche informazioni che si apprendono fino a questo momento, entrambi avrebbero manifestato una sintomatologia lieve e sono attualmente in isolamento. Il rischio, tuttavia, è che nella giornata di ieri, quando il consiglio d’amministrazione della Rai si è riunito a Milano, i due possano avere dato vita, a loro insaputa e loro malgrado, a un focolaio fra i vertici dell’azienda.

Agi evidenzia che adesso “tutti i membri del cda dovranno sottoporsi al test e mettersi in isolamento” (tranne Riccardo Laganà che era in collegamento da Roma, ndr) e “sono già state avviate le procedure per il tracciamento dei contatti avuti da Soldi e Fuortes”. A temere il contagio ora sono anche il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che sempre nelle scorse 24 ore hanno avuto un incontro con il numero uno della Rai e con l’amministratore delegato.

SOLDI E FUORTES (RAI) HANNO IL COVID: IERI IL CDA A MILANO

La notizia del contagio da Covid di Marinella Soldi e Carlo Fuortes, dirigenti Rai, ha inevitabilmente spostato l’attenzione dell’informazione sulle loro condizioni saluti, facendo passare in secondo piano le decisioni assunte ieri dal Cda. In particolare, si apprende che Stefano Coletta, attuale direttore di Rai Uno, avrà anche la direzione Prime Time, mentre Antonio Di Bella (corrispondente da New York) si assumerà la responsabilità della direzione Day Time.

Gli altri incarichi: a Silvia Calandrelli (direttore Rai Cultura) è stata affidata la Direzione Cultura ed Educational, a Fabrizio Zappi (vicedirettore Rai Fiction) la Direzione Documentari, a Maria Pia Ammirati (direttrice Rai Fiction) la Direzione Fiction, a Luca Milano (direttore Rai Ragazzi) la Direzione Kids, a Elena Capparelli (direttrice RaiPlay) la Direzione Contenuti Digitali e a Francesco Di Pace (capostruttura Cinema e Fiction di Rai 3) la Direzione Cinema e Serie tv.

