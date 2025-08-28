Sono ormai completi i palinsesti autunnali della RAI. Ecco trasmissioni e volti che vedremo in onda a partire dal mese di settembre

L’estate volge al termine. E, con essa, spariscono anche le programmazioni estive. I palinsesti di tutte le reti si preparano a riaccogliere il pubblico con un mix di conferme consolidate, nuovi format e anteprime attese. Quelli della Rai non fanno eccezione.

Dopo la pausa estiva, che ha visto anche annunci a sorpresa come la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle, la stagione autunnale si apre con una programmazione che punta a combinare intrattenimento, informazione e spettacolo.

I palinsesti autunnali della Rai

Nel daytime di Rai 1, la ripartenza è scandita da appuntamenti quotidiani già radicati nel palinsesto. L’8 settembre debutta Unomattina News con Tiberio Timperi, in collaborazione con il Tg1, offrendo agli spettatori un risveglio tra cronaca e collegamenti dal territorio. Seguiranno i ritorni di Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, Storie Italiane con Eleonora Daniele e È Sempre Mezzogiorno! con Antonella Clerici, che continueranno a tenere compagnia al pubblico con uno stile familiare e accogliente.

Nel pomeriggio tornano La volta buona con Caterina Balivo e La Vita in Diretta con Alberto Matano, confermando la tradizione di intrattenimento leggero e approfondimento giornalistico. Il weekend vede invece UnoMattina in Famiglia come appuntamento di riferimento per il sabato e la domenica mattina, mentre Mara Venier riprende il timone di Domenica In dal 21 settembre. Tra le novità in sospeso per la trasmissione si parla di possibili inserimenti di Teo Mammucari e Tommaso Cerno per la parte di attualità, Enzo Miccio con una rubrica sui sentimenti e, forse, Vincenzo De Lucia.

Per il prime time di Rai 1, settembre propone un calendario ricco di eventi e spettacoli. Il 12 e 13 settembre sono in programma i TIM Music Awards, con Carlo Conti e Vanessa Incontrada protagonisti di due serate musicali di grande richiamo. Il 20 settembre Conti affiancherà Fiorella Mannoia nello speciale Pino è – Il viaggio del musicante, dedicato alla memoria di Pino Daniele. Da venerdì 26 settembre tornerà Tale e Quale Show, mentre il 27 prenderà il via la ventesima edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci confermata al timone.

Nel corso dell’autunno, spazio anche a The Voice Senior, riposizionato in prima serata da novembre con Antonella Clerici alla conduzione. Conti, inoltre, sarà coinvolto nella conduzione del Festival Giovani in preparazione dell’edizione 2026 del Festival di Sanremo.

Rai 2 propone una varietà di intrattenimento tra novità e conferme. Dal 14 settembre torna BellaMa’ di sera con Pierluigi Diaco, mentre Boss in Incognito avrà nuovamente Elettra Lamborghini al timone. La nuova edizione di Freeze sarà guidata da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales, mentre Lo Spaesato vedrà Teo Mammucari alla conduzione. Non mancheranno altri appuntamenti con The Jackal e Francesca Fagnani, che completano la proposta del canale.

Rai 3 conferma invece la propria vocazione all’informazione e all’approfondimento. Tra le trasmissioni che tornano troviamo PresaDiretta, Chi l’ha visto?, Report, Lo Stato delle Cose e Amore Criminale, che continueranno a offrire spunti di riflessione e inchiesta. A impreziosire la stagione della rete, la soap Un posto al Sole annuncia una sorpresa nel cast: Whoopi Goldberg sarà ospite nel corso del 2026, in occasione dei trent’anni della serie, segnando un evento speciale per i fan di lunga data.