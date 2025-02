Riccardo Signoretti, noto giornalista direttore del settimanale di gossip e cronaca rosa, Nuovo, era in collegamento stamane con il programma di Rai Uno, Storie Italiane, per parlare di Sanremo 2025. Prima di congedarsi ha sganciato una bella bombetta in merito al futuro di Carlo Conti, conduttore di Sanremo 2025. Stando a quanto spiegato da Signoretti, infatti, sembra che i grandi risultati delle prime tre serate dello show dell’Ariston, abbiano indotto i piani alti di casa Rai a prolungare ulteriormente il contratto del presentatore toscano, che ricordiamo, durerà fino al 2026, di conseguenza (manca ancora l’ufficializzazione), ma sarebbe già in programma anche l’edizione Sanremo 2026.

“Ti do un’ultimissima Eleonora – le parole di Signori ai microfoni di Storie Italiane – visti i risultati clamorosi di Sanremo stamattina si cominciava a dire che l’accordo di due anni con Carlo Conti è un po’ breve, non so se lui lo sa ancora ma credo che dopo la finale se ne parlerà”.

SANREMO 2025, CARLO CONTI ANCHE DOPO IL 2026? GLI ULTIMI RUMORS

Di fatto si potrebbe pensare ad un allungamento del contratto di Carlo Conti oltre il 2026, e chissà che alla fine non si arrivi ad una intesa della durata di 5 anni, così come del resto fatto in casa Rai con Amadeus. Probabile che si proceda comunque step by step, magari il presentare di Rai Uno potrebbe prolungare il contratto di un altro anno, fino al 2027, per poi eventualmente allungarlo di nuovo nel caso in cui anche il Festival di Sanremo 2026 dovesse replicare gli ascolti di quest’anno.

Il festival di Sanremo 2025 è stato applaudito da tutti, a cominciare da critici e giornalisti esperti, per essere un festival che ha riportato la normalità all’Ariston, quindi senza polemiche eccessive e siparietti forse un po’ troppo “esagerati”, come invece accaduto negli ultimi anni. Nelle prime tre serate di Sanremo 2025, Carlo Conti ha ottenuto il 65% di share, quindi il 60 e poi ieri sera il 59,7 per cento, superando sempre gli ascolti 2024 e 2023 di Amadeus.

